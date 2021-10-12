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Украину накроют дожди: где ожидать осадков и похолодания

На большей части территории страны 13 октября будет холодно

сегодня, 18:14
Автор:

Елизавета Черных

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в среду, 13 октября, в Украину придет циклон, который принесет с собой дождливую погоду в некоторые регионы страны. Об этом специалист написала на странице в социальной сети Facebook. 

Украину накроют дожди: где ожидать осадков и похолодания

Украину накроют дожди: где ожидать осадков и похолодания - фото из открытых источников

В частности, завтра дожди ожидаются в Херсонской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской и частично в Днепропетровской областях. Кроме того, вероятны осадки и в Одесской области. В других регионах — небо будет затянуто тучами, но дождей не прогнозируется. 

Диденко отметила, что на большей части территории страны 13 октября будет холодно. Столбики термометров будут колебаться в пределах +8...+12 градусов. 

В восточной части Украины и в Запорожье будет теплее. Температура воздуха составит +13...+18 градусов. Эта часть, по словам синоптика, окажется в теплом секторе циклона. Вероятность осадков здесь также низкая, но возможны сильные порывы ветра. 

В Киеве, по прогнозу Натальи Диденко, температура воздуха составит +4...+7 градусов ночью и +9...+11 градусов на протяжении дня. 

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалось, что согласно прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня октябрь в основном будет холодным. Однако в средине месяца жители Украины смогут насладиться потеплением, которое, по словам специалиста, будет продолжительным. Однако после "бабьего" лета температурные столбики опустятся и страну ожидают ночные заморозки и сильные осадки. 

А синоптик Натальи Голеня ранее прогнозировала, что первая половина октября ожидается без дождей и сильного ветра. 


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Источник: https://www.facebook.com/tala.didenko
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