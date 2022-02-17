Украину накроет сильный туман: спасатели предупредили об опасности

В четверг, 17 февраля, на всех территориях нашей страны возможен сильный туман. Поэтому завтрашние погодные условия оценены первым уровнем опасности. Об этом информируют в ГСЧС нашей страны.

Украину накроет туман (фото из открытых источников)

По обнародованной украинскими спасателями информации, ночью и утром 17 февраля туман, видимость составит 200 -500 метров - И уровень опасности – "желтый".

Украинские спасатели предупреждают, что такая погода, вероятно, приведет к нарушениям в движении автотранспорта на отдельных участках автотрасс и на улицах населенных пунктов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что синоптик озвучил прогноз на каждый месяц. Погода в марте будет напоминать о зиме. Иногда в ночные часы еще возможны заморозки. Но уже с середины первой декады месяца температура станет повышаться, хотя и ожидается ветер. В первые десять дней марта синоптик прогнозирует температурные качели от "минуса" до "плюса" днем. Погода во второй декаде будет продолжать тенденцию, иногда возможны морозы по ночам. Кроме того, прогнозируются умеренные осадки. Последние десять дней марта продемонстрируют, что "зима уже не вернется". Столбики термометров будут показывать температуру все выше, а осадки будут редки и необильные.

Также "Комментарии" информировали о том, что синоптик озвучила прогноз на следующую неделю. Потепления украинцам следует ожидать с начала новой рабочей недели, которая начнется в День всех влюбленных, 14 февраля. В течение недели в большей части областей страны столбики термометров днем будут подниматься до +7 градусов.

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