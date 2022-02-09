Украину накроет штормовой ветер и мокрый снег: синоптик рассказала, где испортится погода

Часть областей 9 февраля накроет мокрый снег, а также в этот день ожидается штормовой ветер. Об этом в социальной сети рассказала синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 9 февраля. Фото из открытых источников

Как отмечает синоптик в своем посте, в ночь на 9 февраля мокрый снег пройдет в следующих областях: Запорожской, Луганской, Донецкой. Кроме того, осадки в виде мокрого снега стоит ожидать во всей западной части Украины. В остальных областях погода остается сухой.

К утру мокрый снег перейдет в северную часть страны, а также затронет центральную: Кропивницкую, Черкасскую и Винницкую области. Вместе с тем осадки ожидаются на крайнем Востоке и в Крыму. Синоптик предупреждает, что с утра на дорогах и тротуарах может образоваться гололед.

В течение дня погода по всей стране будет оставаться облачной, без осадков. Однако ожидаются сильные порывы ветра. Наталья Диденко подчеркнула, что днем порывы ветра могут достичь 15-20 м/с. Температура воздуха поднимется максимально до двух градусов, а ночью будет небольшой минус. В южной части страны днем температура поднимется до +6.

Также синоптик рассказала, что до конца текущей недели украинцам не стоит ожидать похолодания. Наоборот, начинается потепление. Существенных осадков также не предвидится. А вот ветер на протяжении недели будет порывистым.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что на брифинге по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном президент Владимир Зеленский рассказал, какое заявление Путина его крайне удивило.

Также сайт "Комментарии" информировал о том, что погода влияет на планы наступления России. Военные аналитики выдвинули теорию, почему Кремль не атакует.

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