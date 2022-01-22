Украину накроет морозами и снегопадами: в некоторых областях ожидается еще и штормовой ветер

В ближайшее время в Украине будет холодная погода, поэтому стоит ожидать сильных морозов. В большинстве областей будет мокрый снег, который будет сопровождаться сильным штормовым ветром. О том, какая же погода ожидает граждан Украины на выходных 22 и 23 января сообщили в Украинском гидрометцентре и синоптик Наталья Диденко.

Снежная погода - фото из открытых источников

По словам Диденко, в Украине 22 и 23 января будет снег в западных и северных регионах. На востоке и в центральных областях разве что иногда можно ожидать снега: в основном прогнозируется прояснение. На юге Украины в выходные погода будет сухой, однако в Крыму все же будут осадки.

Наталья Диденко отметила, что стоит ожидать преимущество морозной погоды. В субботу -1 и -4 градуса, а в воскресенье температура составит -3 и -8 градусов. Дальше морозы только усилятся.

В Киеве стоит ожидать гололедицу и снег. 22 января будет -1 и -2 градуса, 23 января температура станет ниже и достигнет показателей -4 и -5 градусов.

Как прогнозирует Украинский гидрометцентр, 22 января температура снизится до -6 градусов, а на востоке кое-где составит -8 градусов. Почти во всех областях синоптики предсказывают сильный ветер и штормовые порывы.

На снег следует ожидать жителям западных и северных областей, а также центральной части северо-востока.

23 января ветер будет постепенно утихать, осадки станут умеренными в западных областях, центральных, восточных и на юго-востоке Украины.

Ночью следует ожидать снижения температуры до -5 -7 градусов, а на востоке даже до -11 градусов.

Днем в основном во всех областях Украины будет преобладать темпераура -1 и -4 градуса.

Как прогнозируют синоптики, после выходных температура в Украине опустится до -10 -16 градусов.

Как сообщали ранее "Комментарии", синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине.

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