Украину накроет "коллапс полярного вихря": синоптики предупредили о сильной непогоде осенью

Погода в украинских регионах в период до середины осени прогнозируется приятной и комфортной, однако украинские синоптики предупреждают, что скоро в страну придут первые осенние заморозки.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

Синоптик Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух обнародовала собственный прогноз, который сделала в основе расчетов прогностических центров США, Великобритании, Германии, Франции, Японии и информацию Европейского центра среднесрочных прогнозов.

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Она утверждает, что в течение октября и ноября среднемесячная температура будет на один градус Цельсия больше нормы. Однако продолжительность дня будет все меньше, и так же станет ниже температура воздуха. Особенно прохладными станут ночи.

Возрастает количество заливов арктического воздуха. Соответственно, следует ожидать туманы, пасмурные дни, туманы и заморозки. Возможно образование гололеда и даже снегопадов, прежде всего в Карпатском регионе. Поэтому погода в течение второй половины осени может быть неустойчивой с чередованием теплых и холодных воздушных масс. этом температура воздуха может быть выше климатической нормы", – отмечает Вера Балабух.

Поступление арктического воздуха ожидается кратковременным и не слишком интенсивным.

Другая ее коллега, климатолог и сотрудница Института геофизики имени Субботина НАН Украины Светлана Бойченко отмечает, что до окончания осени в украинских регионах будут возможны немалые осадки.

"В этом году на фоне характерных температурных тенденций ожидается повышение количества осадков осенью, а особенно – в ноябре", – объясняет она.

При этом, как информируют ученые, в этом году высока вероятность "коллапса полярного вихря", что приводит к погодному влиянию на территории всего Северного полушария. Поэтому возможен выброс большей массы холодного арктического воздуха в европейские страны и в Соединенных Штатах.

Потенциальный коллапс, часто наблюдающийся в декабре и январе, может стать причиной существенных изменений погоды уже в первом месте нового 2024 года.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что погода в Украине на неделю.