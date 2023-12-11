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Украину изрядно заморозит и заметет снегом: синоптик назвал самые неприятные дни

Прогноз погоды в Украине от синоптика Игоря Кибальчича с 12 по 17 декабря

сегодня, 22:15
Автор:
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Лиля Воробьева
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Погода в украинских регионах на этой неделе прогнозируется как опасная. Как прогнозировали синоптики, декабрь этого года богат, как никогда на морозы и снегопады.

Украину изрядно заморозит и заметет снегом: синоптик назвал самые неприятные дни

Погода в Украине (фото из открытых источников)

Как предупреждал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, в подавляющем большинстве украинских регионов прогнозируется неустойчивая погода, которая будет формироваться под влиянием атмосферных фронтов и циклонов, которые будут причиной осадков в виде дождя и снега.


Погода на вторник, 12 декабря

Будут идти осадки в виде снега, мокрого снега, туманов и дождей. На трассах возможна гололедица.

Столбик термометра ночью будет показывать -2...+3°C, днем 0...+5°C; в южных регионах и в Крыму ночью +1...+6° с, днем +6...+11° с.

Погода на среду, 13 декабря

13 декабря во многих регионах будут идти осадки в виде дождя и туманов, в Карпатах, северных и восточных регионах снег и мокрый снег, переходящий в дождь.

Местами налипает мокрый снег. На дорогах гололедица, местами туман. Ветер будет юго-западным, 5-10 м/с.

Столбик термометра ночью будет показывать -2...+3°С, днем -1...+4°C; на юге и в Крыму ночью +1...+6°C, днем +6...+11°C.

Погода на четверг, 14 декабря

Идут дожди, в северных, западных регионах мокрый снег с дождем. Ночью и рано будет туман. Гололедица, налипание мокрого снега.

Ветер юго-восточного направления, 7-12 м/сек, в западных регионах переменных направлений, 3-8 м/сек.

Столбик термометра ночью будет показывать -1...+4, днем +2...+7°C; в южных регионах и в Крыму ночью +3...+8°C, днем +7...+12°C.

Погода на пятницу, 15 декабря

Во многих украинских регионах, кроме южных и Крыма, продолжатся осадки в виде снега и мокрого снега, местами с дождем.

В северных областях местами налипание мокрого снега.

Столбик термометра в течение суток будет колебаться в пределах -2...+3°C, на южном направлении ночью 0...+5°C, днем +3...+8°C.

Погода на субботу, 16 декабря

На территории страны пройдет небольшой снег и мокрый снег, днем в западных и восточных регионах небольшой снег.

 Ветер северо-западного направления, 7-12 м/с. Столбик термометра ночью будет показывать -2...-7°С, днем 0...-5°С на юге в течение суток -3...+2°С.

Погода на воскресенье, 17 декабря

Исходящий прогнозируется без осадков. На путях местами гололедица. Столбик термометра будет показывать ночью -3...-8°С, днем -2...+3°С.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Украине циклонов с ураганными ветрами может стать больше



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