Украину будет штормить температурой: в одной части областей +10 – в другой +35

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Кравцев Сергей
Для тех, кто в четверг, 7 июля собрался активно передвигаться территорией Украины должен подумать о том, чтобы взять с собой, как теплые вещи, так и головной убор, чтобы защититься от солнечного удара. Погода в Украине будет непредсказуемой. На западе и севере страны будет довольно комфортная температура в пределах +22°...+26°, но вот ночью будет довольно прохладно, как средины лета. После захода солнца местами температура будет снижаться до +10°...+12°. При этом совершенно другая погода прогнозируется на юге и востоке Украины, где пока не стоит ожидать летней прохлады, как раньше будет удерживаться знойная жара до +30°...+35°. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают в Укргидрометеоцентре.
Погода. Фото: из открытых источников
Что касается осадков, то после того, как на западе прошли небольшие дожди с грозами, их стоит ожидать в центральной части страны. Небольшие осадки прогнозируются также в северной части страны.
Что касается температуры в разрезе регионов, то: в Киеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью +17°, днем +24°, сильный дождь.
Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +10°, днем +22°.
В Луцке — небольшая облачность, ночью +12°, днем +23°.
В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +12°, днем +24°.
В Тернополе 7 июля ночью будет +14°, днем +24°, небольшая облачность.
В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +24°.
В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +25°.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +13°...+26°, небольшая облачность.
В Черновцах в четверг — небольшая облачность, ночью +16°, днем +26°.
В Виннице сегодня будет +12°...+25°, облачно с прояснениями.
В Житомире в четверг будет ночью +14°, днем +24°, облачно с прояснениями.
В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +27°, легкий дождь.
В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +28°, небольшая облачность, гроза.
В Полтаве — небольшая облачность, температура воздуха +20°...+29°, гроза.
В Одессе 7 июля — небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +29°.
В Херсоне в четверг ночью +20°, днем +35°, небольшая облачность.
В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +34°.
В Запорожье температура ночью +21°, днем +33°, небольшая облачность.
В Сумах сегодня температура воздуха составит +20°...+28°, небольшая облачность, гроза.
В Харькове — небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +33°.
В Днепре температура ночью будет +23°, днем +34°, небольшая облачность.
В Симферополе в четверг будет практически безоблачно, +18°...+30°.
В Краматорске сегодня будет ясно и безоблачно, температура ночью +18°, днем +33°.
В Северодонецке — ясно и безоблачно, температура ночью +18°, днем +33°.
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