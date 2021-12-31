Украинской вакцины против COVID-19 не будет

Разработкой украинской вакцины от коронавируса занимались львовские ученые из Института биологии клеток Национальной академии наук. План работы был выполнен, но исследование следовало продолжить в Польше. Этого не произошло из-за отсутствия единой позиции с Национальным фондом исследований Украины и недостатка финансирования. Об этом рассказал руководитель Института, академик Андрей Сибирный в эфире "Общественного".

COVID-19 - фото из открытых источников

“Мы сделали продуценты вирусных белков на гуманизированных дрожжах, очистили белки, охарактеризовали их, доказали, что они высокоиммуногенны, то есть вызывают появление антител у мышей. Это положительно”, – отметил Сибирный.

После этого необходимо было исследовать, защищают ли образовавшиеся белки от смерти через COVID-19 трансгенных мышей. Такое исследование должны проводить в Польше, поскольку в Украине нет соответствующих лабораторий.

“Не удалось… Потому что Национальный фонд исследований Украины морочил нам полгода, но так и не позволил перевести деньги в Польшу. Хотя никакого запрета на это нет”, – подчеркнул ученый.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что стране не удастся избежать новой коронавирусной волны в связи с быстрым распространением более опасного штамма "Омикрон". Ее прогнозируют на начало 2022 года. Об этом Данилов сообщил во время брифинга. Политик отметил, что по прогнозам Министерства здравоохранения, новый всплеск заболеваемости, который повлечет "Омикрон", может произойти в феврале. "Нам надо этот вопрос (вопрос вакцинации -ред.) максимально распространять. К большому сожалению, мы не сможем этого избежать. По нашим прогнозам, в феврале, мы можем иметь "Омикрон" у себя в довольно больших объемах", — сказал секретарь СНБО, призвав украинцев делать прививку против COVID-19.

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