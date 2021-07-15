Украинского бизнесмена Интерпол объявил в международный розыск: что об этом известно

Украинского бизнесмена Константина Жеваго по запросу ГБР Интерпол объявил в международный розыск. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на сообщение прессслужбы Государственного бюро расследований.

Константин Жеваго (фото из открытых источников)

"По запросу Государственного бюро расследований Интерпол объявил народного депутата в международный розыск", — говорится в официальном заявлении.

В ведомстве сообщают, что 27 сентября 2019 года бывшему депутату сообщили о подозрении. В ГБР заявили, что он, как бывший владелец банка "Финансы и Кредит" организовал незаконную схему с растраты 113миллионов долларов банка.

"Оффшорная компания, которая была ему подконтрольна, получила кредиты в иностранных банках, а его учреждение стал поручителем. Когда оффшорная компания не выполнила свои договорные обязательства, иностранные банки взыскали залоговое имущество поручителя, в частности списали 113 млн долларов с корреспондентских счетов банка в Украине. Тогда этот банк признали неплатежеспособным ", — заявляют в правоохранительном ведомстве.

В чем подозревают Жеваго?

Ранее, а именно в 2018 году в Фонде гарантирования вкладов заявили, что перед банкротством финансового учреждения Константина Жеваго с его счетов незаконно вывели около 5 миллиардов гривен.

Поэтому, ГБР в 2019 году объявило бизнесмена в розыск по делу о незаконной растрате 2,5 миллиарда гривен. Жеваго также подозревают в декларировании недостоверных сведений.

В конце 2019 Национальный банк Украины начал принудительно взимать с бизнесмена 1, 5 миллиарда гривен в счет погашения задолженности по кредитам рефинансирования. В 2020 году суд разрешил взять его под арест. Это произошло после того, как бизнесмен проиграл в Верховном суде НБУ. Суд тогда оставил без изменений решение предыдущей инстанции о взыскании средств с экс-владельцев банка "Финансы и Кредит".

Бизнесмен все обвинения отвергал и заявил, что тогдашние менеджеры банка проводили все эти махинации без его ведома. Следовательно, на допросы к правоохранителям он не приходил, а сегодня бизнесмен находится за границей.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что суд разрешил арестовать Жеваго.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!