Украинского бизнесмена Интерпол объявил в международный розыск: что об этом известно

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Лиля Воробьева
Украинского бизнесмена Константина Жеваго по запросу ГБР Интерпол объявил в международный розыск. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на сообщение прессслужбы Государственного бюро расследований.
Константин Жеваго (фото из открытых источников)
В ведомстве сообщают, что 27 сентября 2019 года бывшему депутату сообщили о подозрении. В ГБР заявили, что он, как бывший владелец банка "Финансы и Кредит" организовал незаконную схему с растраты 113миллионов долларов банка.
Ранее, а именно в 2018 году в Фонде гарантирования вкладов заявили, что перед банкротством финансового учреждения Константина Жеваго с его счетов незаконно вывели около 5 миллиардов гривен.
Поэтому, ГБР в 2019 году объявило бизнесмена в розыск по делу о незаконной растрате 2,5 миллиарда гривен. Жеваго также подозревают в декларировании недостоверных сведений.
В конце 2019 Национальный банк Украины начал принудительно взимать с бизнесмена 1, 5 миллиарда гривен в счет погашения задолженности по кредитам рефинансирования. В 2020 году суд разрешил взять его под арест. Это произошло после того, как бизнесмен проиграл в Верховном суде НБУ. Суд тогда оставил без изменений решение предыдущей инстанции о взыскании средств с экс-владельцев банка "Финансы и Кредит".
Бизнесмен все обвинения отвергал и заявил, что тогдашние менеджеры банка проводили все эти махинации без его ведома. Следовательно, на допросы к правоохранителям он не приходил, а сегодня бизнесмен находится за границей.
Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что суд разрешил арестовать Жеваго.
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