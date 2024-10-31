Украинское приложение в топ-200 мира: "Дия" в рейтинге Time

Украинское приложение "Дия" получило признание мирового уровня: оно вошло в список 200 лучших изобретений 2024 года по версии престижного журнала Time.

Украинская 'Дія' среди топовых приложений года по версии Time

Украинское приложение стало одним из самых выдающихся открытий в категории "приложения и программное обеспечение". Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, подчеркнув, что "Дия" имеет потенциал не только улучшать государственные услуги для украинцев, но и стать примером для других стран.

Time отметил "Дия" за ее уникальные возможности, среди которых первый в мире полностью цифровой процесс регистрации брака. Теперь пользователи могут жениться онлайн, не выходя из дома, что особенно важно в условиях современного цифрового общества. За этот уникальный шаг "Дия" получило место среди таких известных новаторов, как искусственный интеллект OpenAI GPT-4, Zoom и Duolingo.

Министр Федоров поблагодарил команду разработчиков и всех пользователей, которые не только поддерживают приложение, но и активно взаимодействуют, делятся отзывами, помогая совершенствовать его функционал.

"Благодарен команде, которая работает 24/7, чтобы достигать таких результатов, и, конечно, пользователям. Вы – драйверы трансформации, поддерживаете наши идеи, пользуетесь услугами, делаете о них мемы, показываете "Действие" иностранцам. Вы постоянно даете фидбек, не всегда положительный, критический, и это правильно, ведь мы всегда вас слушаем, чтобы становиться лучше", – подчеркнул министр.

Читайте на портале "Комментарии" — Команда "Дии" не сбавляет обороты: после успешного запуска возможности заключения брака онлайн и введения Национального кэшбека для потребителей, разработчики анонсировали внедрение ряда инновационных услуг . Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.