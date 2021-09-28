Украинцам в октябре обещают доплату к пенсии: кто и сколько получит денег

Пенсионеры нашей страны, которым исполнилось 75-80 лет с первого дня второго месяца осени уже в этом году получат дополнительные средства — 400 гривен к получаемой пенсии. Об этом сообщает Правительственный портал, который ссылается на руководительницу министерства социальной политики Марину Лазебную.

С 1 октября некоторые украинцы получит доплату к пенсии в 400 грн (фото из открытых источников)

Такая надбавка будет начисляться каждый месяц. А минимальный размер пенсионной выплаты будет составлять 2500 грн.

Новые выплаты будут ежемесячными. При этом минимальный размер пенсионной выплаты составит 2500 грн.

Важно, что такую доплату для уважаемых людей старшего возраста хотели начать выплачивать еще в конце первого полугодия. Но из-за дефицита денег в бюджете, доплату решили начать начислять с середины осени.

К слову, с начала второго месяца весны 2020 года надбавку в размере полтысячи гривен ежемесячно уже выплачивают старожилам, которым исполнилось 80 лет. Эти деньги будут плюсовать к пенсии украинских долгожителей и в следующем году.

Начиная с 1 августа этого года средняя пенсия в нашей стране составляла 3886 грн.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что нардеп рассказала о накопительных пенсиях . Юлия Тимошенко заявила, что общество готовят к тому, что будет уничтожен солидарен пенсионный фонд. Именно так политик охарактеризовала новую пенсионную реформу в Украине. Оппозиционный политик заявила, что в парламенте снова собираются рассматривать законопроект о частных пенсионных фондах. Юлия Тимошенко заявила, что ее команда подготовила десятки социальных законопроектов. Она привела пример Франции и заявила, что люди там сильные и защищают свои свободы.

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