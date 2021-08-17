logo
Русский Українська

BTC/USD

46839.15

ETH/USD

3242.86

LTC/USD

183.01

USD/UAH

26.95

EUR/UAH

31.85

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Украинский самолет не может вылететь из Афганистана: какие причины
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинский самолет не может вылететь из Афганистана: какие причины

Сейчас ситуация в аэропорту Кабула критическая

сегодня, 10:30
Автор:

Козлова Альбіна

Самолет, который должен был эвакуировать из Кабула украинцев и желающих покинуть столицу Афганистана граждан других стран, не может вылететь из аэропорта. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на министра иностранных дел.

Украинский самолет не может вылететь из Афганистана: какие причины

Украинский борт не может вылететь из Кабула, фото из Facebook

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, все зависит от того как быстро стабилизируется ситуация в этой стране. Кулеба отметил, что "теоретически в какой-то момент" самолету позволят вылететь, но смогут ли прибывать иностранные самолеты в Кабул для эвакуации людей неизвестно.

Сейчас ситуация в аэропорту Кабула критическая. Впрочем, Украина не отказывается по возможности помочь иностранцам, если будут свободные места в самолете. Ведь первый рейс уже вывез из Афганистана немало иностранцев и лишь восемь украинцев.

Украинцы, которые застряли в Афганистане и которые хотят покинуть эту страну, могут обратиться в посольства Украины в Таджикистане, Пакистане и сообщить где они находятся.

По словам представителя Министерства иностранных дел Олега Николенко, дипломаты устанавливают сколько граждан еще остаются в Афганистане и решают вопрос их эвакуации. Сейчас рассматриваются возможности привлечения к эвакуации иностранных самолетов.

Кроме того, в Министерстве отмечают, что держат ситуацию под контролем.

Как сообщал портал "Комментарии", несколько граждан Афганистана хотят получить статус беженца в Украине, они написали заявления о получении такого статуса. Ранее мы писали, что посольство Украины в Таджикистане установило прямую связь с 74 гражданами Украины и членами их семей, выразивших желание вернуться на родину.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3298775-drugij-ukrainskij-litak-vze-u-kabuli-ale-ne-moze-viletiti-kuleba.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ