Украинский самолет не может вылететь из Афганистана: какие причины

Самолет, который должен был эвакуировать из Кабула украинцев и желающих покинуть столицу Афганистана граждан других стран, не может вылететь из аэропорта. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на министра иностранных дел.

Украинский борт не может вылететь из Кабула, фото из Facebook

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, все зависит от того как быстро стабилизируется ситуация в этой стране. Кулеба отметил, что "теоретически в какой-то момент" самолету позволят вылететь, но смогут ли прибывать иностранные самолеты в Кабул для эвакуации людей неизвестно.



Сейчас ситуация в аэропорту Кабула критическая. Впрочем, Украина не отказывается по возможности помочь иностранцам, если будут свободные места в самолете. Ведь первый рейс уже вывез из Афганистана немало иностранцев и лишь восемь украинцев.



Украинцы, которые застряли в Афганистане и которые хотят покинуть эту страну, могут обратиться в посольства Украины в Таджикистане, Пакистане и сообщить где они находятся.

По словам представителя Министерства иностранных дел Олега Николенко, дипломаты устанавливают сколько граждан еще остаются в Афганистане и решают вопрос их эвакуации. Сейчас рассматриваются возможности привлечения к эвакуации иностранных самолетов.

Кроме того, в Министерстве отмечают, что держат ситуацию под контролем.

Как сообщал портал "Комментарии", несколько граждан Афганистана хотят получить статус беженца в Украине, они написали заявления о получении такого статуса. Ранее мы писали, что посольство Украины в Таджикистане установило прямую связь с 74 гражданами Украины и членами их семей, выразивших желание вернуться на родину.

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