Украинский пожарный установил мировой рекорд на Чемпионате мира спасателей

На Чемпионате мира спасателей World Firefighter Challenge Championship 2024 украинский пожарный Александр Баран одержал блестящую победу, установив мировой рекорд. В тандеме с американским коллегой из Флориды Макензи Бриггсом они показали рекордное время в категории мужского тандема в возрасте 40-44 года – 1:09.91. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС)

Украинский пожарный Александр Баран и его коллега Макензи Бриггс

Соревнования World Firefighter Challenge известны своими сложными испытаниями, проверяющими физическую выносливость, мастерство и навыки командной работы. Спасатели со всего мира соревнуются в разных категориях, но именно выступление тандема Александра Барана и Маккензи Бриггса стало лучшим. Их результат подтверждает высокий уровень подготовки украинских спасателей, демонстрирующих свои профессиональные качества не только дома, но и на международной арене.

Украинский пожарный Александр Баран на World Firefighter Challenge. Фото: ГСЧС

Этот рекорд является еще одним свидетельством преданности и профессионализма украинских спасателей. Участники таких соревнований не только показывают свои физические возможности, но отмечают важность командной работы в условиях стресса. Таким образом, Александр Баран продемонстрировал, что украинские пожарные готовы соревноваться на уровне с лучшими специалистами мира.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о результатах опроса, которые показали, кому украинцы больше всего доверяют. Среди государственных и общественных институтов наибольшее доверие к Вооруженным силам Украины – 91,5%. На втором месте ГСЧС – 83%, а тройку лидеров замыкают волонтерские организации.