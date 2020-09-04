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Главная Новости Общество события Украинский политзаключенный впервые за год прибыл в суд РФ на апелляцию и спросил об обмене пленными
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Украинский политзаключенный впервые за год прибыл в суд РФ на апелляцию и спросил об обмене пленными

По словам адвоката, судебное заседание "прошло по наезженной для таких дел обвинительному пути". Суд оставил в силе решение первой инстанции - Иван Яцкин остается в СИЗО как минимум до середины октября

сегодня, 00:51
Автор:

Дмитрий Симоненко

Вчера, 3 сентября, впервые за год, украинского политзаключенного Ивана Яцкина привезли в суд апелляционной инстанции, где он участвовал в судебном заседании по рассмотрению апелляционной жалобы. Об этом рассказывает адвокат Яцкина Николай Полозов в Facebook.

"Московский городской суд сегодня рассмотрел апелляционную жалобу защиты украинского политзаключенного Ивана Яцкина. Впервые за год его привезли в суд апелляционной инстанции, где он непосредственно, а не по видеосвязи смог принять участие в судебном заседании", - написал Полозов

Украинский политзаключенный впервые за год прибыл в суд РФ на апелляцию и спросил об обмене пленными

Фото: Гульнара Кадырова, источник: Courtesy Photo

По словам правозащитника, до начала судебного заседания ему удалось пообщаться со своим клиентом.

"Иван Григорьевич чувствует себя удовлетворительно. Многие спрашивал о своей семье, детях. У него на содержании четверо несовершеннолетних детей и пожилая мама", - сообщил адвока.

Также, по его словам, Яцкин спрашивал об обмене пленными.

"Также он интересовался продвижением дела обмена удерживаемыми людьми между Украиной и Россией. Или может ведутся хотя бы переговоры об этом. Я ему рассказал, что украинская власть в последний месяц предпринимают активные усилия по обмену части своих граждан из списка, около 20 политзаключенных крымских татар. О других никакой новой информации не поступало", - добавил Полозов.

По словам адвоката, само судебное заседание "прошло по наезженной для таких дел обвинительной пути". Суд оставил в силе решение первой инстанции - Иван Яцкин остается в СИЗО как минимум до середины осени.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Россия не будет обсуждать вопрос пленных до отмены постановления о проведении местных выборов.




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