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Украинский курорт засыпало снегом (фото)

Помимо снегопада, ожидается сильный ветер - до 20-ти метров в секунду

сегодня, 11:42
Автор:

Елена Волкова

Сегодня, 15 октября, в Карпатах столбики термометров резко упали и достигли нуля. Более того, на высокогорье выпал снег, снимок которого опубликовали сотрудники Черногорского горного поисково-спасательного поста.

Украинский курорт засыпало снегом (фото)


По их информации, сегодня на горе Поп Иван Черногорский видимость ограничена до пятидесяти метров. Кроме того, ожидается сильный ветер: до 20 метров в секунду. 

Как ранее сообщали “Комментарии”, дождевыми тучами с утра затянет небо над самыми западными областями — Закарпатской, Львовской и Волынской. Температура воздуха не поднимется выше +14. В остальных западных регионах будет немного теплее. Синоптики обещают до +18. Зонтики не понадобятся, так как день будет солнечным.

В северных областях осадков также не ожидается. Столбики термометров поднимутся до 18 градусов тепла. Только на градус больше днем синоптики прогнозируют в Центре и на Востоке Украины. Дождей не предвидится.


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