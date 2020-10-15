Осенний прогноз: в Украину возвращаются дожди

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Виолетта Комаровская
Октябрьские дожди постепенно берут во власть Украину. Первыми окончание бабьего лета ощутят на себе жители западных регионов. В остальных областях пока сохранится сухая погода. Такой прогноз погоды на 15 октября сделали синоптики Укргидрометцентра.
Прогноз погоды в Украине. Фото: publicdomainpictures.net
Дождевыми тучами с утра затянет небо над самыми западными областями — Закарпатской, Львовской и Волынской. Температура воздуха не поднимется выше +14. В остальных западных регионах будет немного теплее. Синоптики обещают до +18. Зонтики не понадобятся, так как день будет солнечным.
В северных областях осадков также не ожидается. Столбики термометров поднимутся до 18 градусов тепла.
Только на градус больше днем синоптики прогнозируют в Центре и на Востоке Украины. Также никаких дождей не предвидится.
Теплее всего в этот день будет в южных областях. Местами термометры днем покажут сразу +22. А в Крыму синоптики и вовсе обещают +24. Без осадков.
Уже завтра, 16 октября, дождями накроет больше половины Украины. Температура воздуха при этом постепенно пойдет вниз.
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