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Осенний прогноз: в Украину возвращаются дожди

Наступление дождей на Украину начнется с западных регионов

сегодня, 06:20
Автор:

Виолетта Комаровская

Октябрьские дожди постепенно берут во власть Украину. Первыми окончание бабьего лета ощутят на себе жители западных регионов. В остальных областях пока сохранится сухая погода. Такой прогноз погоды на 15 октября сделали синоптики Укргидрометцентра. 

Осенний прогноз: в Украину возвращаются дожди

Прогноз погоды в Украине. Фото: publicdomainpictures.net

Дождевыми тучами с утра затянет небо над самыми западными областями — Закарпатской, Львовской и Волынской. Температура воздуха не поднимется выше +14. В остальных западных регионах будет немного теплее. Синоптики обещают до +18. Зонтики не понадобятся, так как день будет солнечным.

В северных областях осадков также не ожидается. Столбики термометров поднимутся до 18 градусов тепла. 

Только на градус больше днем синоптики прогнозируют в Центре и на Востоке Украины. Также никаких дождей не предвидится.

Теплее всего в этот день будет в южных областях. Местами термометры днем покажут сразу +22. А в Крыму синоптики и вовсе обещают +24. Без осадков.

Уже завтра, 16 октября, дождями накроет больше половины Украины. Температура воздуха при этом постепенно пойдет вниз.

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