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Украинский храм установил колокола из гильз из Бахмута (ВИДЕО)

В Одесской области один из храмов установил колокола из гильз от 155 мм снарядов, которые были использованы в Бахмуте.

сегодня, 19:00
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Автор:

Slava Kot

В храме Покрова Пресвятой Богородицы в поселке Овидиополь, Одесской области установили пять "Колокола Победы". Их изготовили из гильз 155-мм калибра, поступивших из города Бахмут. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Facebook Одесского пограничного отряда.

Украинский храм установил колокола из гильз из Бахмута (ВИДЕО)

155-мм артиллерийский снаряд. Фото из открытых источников


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Украинские церковники креативно подошли к переработке военных снарядов, используя их в качестве церковных колоколов. Капеллан Одесского пограничного отряда Андрей Ляшик передал пять гильз от 155-мм калибра для этой цели.

"Сегодня гильзы 155 калибра из крепости Бахмут получили вторую жизнь, ведь стали церковными колоколами, чтобы призвать украинцев посещать богослужения, совершать добрые дела, молиться за Победу нашей страны и ежеминутно помнить, какой ценой мы обретаем мир", — говорится в сообщении. пограничного отряда.

Видео с использованием колоколов можно просмотреть ниже:

Перед первым использованием колоколов местный священник отец Андрей поблагодарил волонтеров и воинов и заметил, что эти колокола будут напоминать подвиги украинских защитников.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы в поселке Овидиополь был построен в 2018 году благодаря участникам антитеррористической операции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что британский эксперт заявил о тревожных переменах в ближайшие дни в направлении Бахмута: мы в эндшпили битвы. Аналитик отмечает, что ВСУ успешно проводят военные шаги и уже 10 месяцев истощают армию РФ, однако потеря одной дороги может привести к выходу из города-крепости.

Также "Комментарии" писали, что россияне шокированы решением Владимира Путина и называют это прямым билетом в Бахмут.



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Источник: https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/pfbid0kAEJdGcUDybv4g2qdPjD76NXS2Tg21LH2GwkUd3aZYW2zwq4Tct39MKh82347soBl
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