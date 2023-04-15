Украинский храм установил колокола из гильз из Бахмута (ВИДЕО)

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Slava Kot
В храме Покрова Пресвятой Богородицы в поселке Овидиополь, Одесской области установили пять "Колокола Победы". Их изготовили из гильз 155-мм калибра, поступивших из города Бахмут. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Facebook Одесского пограничного отряда.
155-мм артиллерийский снаряд. Фото из открытых источников
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Украинские церковники креативно подошли к переработке военных снарядов, используя их в качестве церковных колоколов. Капеллан Одесского пограничного отряда Андрей Ляшик передал пять гильз от 155-мм калибра для этой цели.
Видео с использованием колоколов можно просмотреть ниже:
Перед первым использованием колоколов местный священник отец Андрей поблагодарил волонтеров и воинов и заметил, что эти колокола будут напоминать подвиги украинских защитников.
Храм Покрова Пресвятой Богородицы в поселке Овидиополь был построен в 2018 году благодаря участникам антитеррористической операции.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что британский эксперт заявил о тревожных переменах в ближайшие дни в направлении Бахмута: мы в эндшпили битвы. Аналитик отмечает, что ВСУ успешно проводят военные шаги и уже 10 месяцев истощают армию РФ, однако потеря одной дороги может привести к выходу из города-крепости.
Также "Комментарии" писали, что россияне шокированы решением Владимира Путина и называют это прямым билетом в Бахмут.
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