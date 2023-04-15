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Украинский борщ попал в рейтинг 100 лучших супов мира

Украинское традиционное блюдо вошло в список лучших супов мира.

сегодня, 21:00
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Автор:

Slava Kot

Онлайн-справочник для путешествий традиционными блюдами TasteAtlas определил 100 лучших супов мира. В рейтинг также попал и украинский борщ, занявший 66 место. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на TasteAtlas.

Украинский борщ попал в рейтинг 100 лучших супов мира

Украинский борщ. Фото из открытых источников

Украинский борщ попал на 66-ю позицию рейтинга TasteAtlas. Украинское блюдо получило среднюю оценку 4,3 балла из пяти возможных.


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"Борщ – самое известное украинское блюдо, которое также считается национальным блюдом страны", — отмечает издание.

TasteAtlas подчеркивает существование различных вариаций приготовления борща, в частности на бульоне из говядины, свинины, курицы или вегетарианский вариант. Онлайн-справочник добавляет, что непременная составляющая каждого борща – свекла, которая придает характерный красный цвет блюду.

На третьем месте в рейтинге оказался чечевичный суп из Турции (Mercimek Çorbası), который готовится на курином бульоне с добавлением перца, тмина и паприки. Вторая позиция досталась традиционному польскому супу журек, который имеет кислый привкус от закваски на основе муки.

Лучшим супом по версии TasteAtlas признали Тонкоцу Рамэн. Это японский вариант супа рамэн, который имеет насыщенный жирный бульон из свинины с добавками лапши, яиц и нарезанным свиным желудком. Суп получил 4,7 балла из пяти возможных.

Ниже представлен рейтинг 50 первых из 100 оцененных супов мира.

Украинский борщ попал в рейтинг 100 лучших супов мира - фото 2

Ранее портал "Комментарии" сообщал о рейтинге европейских городов по наибольшему количеству туристов за год.

Также "Комментарии" писали о рейтинге "прозрачности" городов Украины 2023 года: кто возглавил список.



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Источник: https://www.tasteatlas.com/100-best-rated-soups-in-the-world
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