Украинский бактериолог вырастила вышивку из бактерий

Украинский бактериолог из Волыни Руслана Таранюк одержала победу в профессиональном конкурсе микробиологов благодаря своей необычной творческой работе – вышивке, выращенной из бактерий на хромогенной среде.



Бактериолог вырастила вышивку в чашке Петри. Фото: Район.

Руслана Таранюк приняла участие в ежегодном Всеукраинском конкурсе микробиологов от общественной организации "Школа клинического микробиолога". Бактериолог решила создать украинский традиционный орнамент вышивки с помощью бактерий на хромогенной среде – питательная среда для выделения и идентификации разных групп микроорганизмов.

"Идея использовать вышиванку – это и патриотический посыл. Вышиванка для Украины – это наш культурный код и на этот раз у меня возникла идея на конкурс рисунка сделать вышивку бактериями на хромогенной среде", – рассказывает Руслана Таранюк.

По ее словам, для выращивания узора из бактерий в хромогенной среде следует учитывать ряд факторов, в частности, каким цветом будет расти тот или иной микроорганизм.

Конкурс состоялся в Международный день микроорганизмов, который отмечается 17 сентября. Именно в этот день в 1683 году естествоиспытатель Антони ван Левенгук впервые описал микроорганизмы, открывая мир невидимых живых существ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что микробиолог назвала продукты, которые она никогда не ест. По ее словам они могут вызвать пищевые отравления из-за живущих на них микроорганизмов.



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