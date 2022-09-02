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Украинским пенсионерам могут урезать пенсии: кого это касается

Названы причины возникновения переплаты пенсий и нужно ли их возвращать

сегодня, 09:38
Автор:

Кравцев Сергей
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В Украине части пенсионеров могут сократить размер выплат. Речь идет о украинцах, которые получают пенсии, трудоустроились и не сообщили об этом в течение 10 дней в Пенсионном фонде. Как сообщает издание "Комментарии", об этом сообщает сайт "На пенсии".

Украинским пенсионерам могут урезать пенсии: кого это касается

Пенсионеры. Фото: из открытых источников

Может возникнуть так называемая переплата пенсии, то есть выплата большего размера, чем предусмотрено, ведь трудоустройство пенсионера влияет на его право на получение всевозможных доплат, надбавок и повышения.

Речь идет, в частности, об утрате права на доплаты с увеличением прожиточного минимума для граждан, потерявших трудоспособность, при получении надбавок за содержание ребенка до 18 лет, при получении пенсии за выслугу лет.

Также причиной переплаты пенсии могут быть занятия предпринимательской деятельностью. В случае переплаты излишек средств будут взиматься с пенсионера из решений территориальных органов Пенсионного фонда или в судебном порядке. Это предусмотрено ч. 1 ст. 50 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Сообщить о трудоустройстве и избежать отчислений можно, в частности онлайн через вебпортал электронных услуг ПФУ. Для этого:

Войдите на веб-портал с помощью квалифицированной электронной подписи или ID-банкинга.

В левом боковом меню выберите пункт "Пенсионерам" – "Заявление на перерасчет пенсии".

Заполните поля заявления и подгрузите скан-копии необходимых документов.

Нажмите "Оформить заявление".

Подпишите заявление КЭП и отправьте его в ПФУ.

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Источник: https://napensii.ua/news/188216-pereplaty-pensij-prichiny-vozniknoveniya-i-nuzhno-li-ih-vozvrashhat/
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