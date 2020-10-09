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Украинских фактчекеров СМИ поймали на ошибке

Стали известны подробности разногласий между организацией StopFake и Национальной академией меднаук

сегодня, 17:25
Автор:

Станислав Молчанов

Фактчекеры назвали публикацию Национальной академии меднаук фейком, не озаботившись проверкой, сообщает "Голос.Юа".

Украинских фактчекеров СМИ поймали на ошибке

Так, Национальная академия меднаук опубликовала заявление о том, что клинические испытания в лабораториях Испании и Германии доказали специфическую противовирусную активность украинского препарата "Протефлазид" против коронавирусов человека CoV229E и SARS-CoV-2. В свою очередь организация StopFake, являющаяся официальным фактчекером украинского сегмента Facebook, заявила, что информация НАМН является ложной.

"На самом деле, эффективность указанного препарата для человека, зараженного новой коронавирусной инфекцией, не доказана", — говорится в сообщении организации.

После этого Facebook заблокировал в соцсети посты со ссылками на сообщение НАМНУ. В доказательство своих утверждений StopFake ссылается на письмо эксперта немецкой лаборатории Helmholtz Centre for Infection Research (один из научных центров, где тестировался украинский препарат) Томаса Пичманна, который сообщил, что его лаборатория занимается только исследованиями коронавируса CoV229E, а не SARS-CoV-2. Эксперт подчеркнул, что исследования проводятся слепым методом, поэтому лаборатория не может ни опровергнуть, ни подтвердить какую-либо информацию о тестировании именно "Протефлазида".

Отметим, что сущность слепого метода состоит в том, что исследователи не знают, какой именно препарат они тестируют. Образцы маркируются специальным кодом, значение которого известно только заказчику тестирования, поэтому вопрос об эффективности любого препарата под его конкретным названием, заданный лаборатории, изначально является некорректным.

При этом в сообщении НАМН напрямую указывается, что в немецкой лаборатории Helmholtz Centre for Infection Research препарат тестировался именно на CoV229E, а тестирование на SARS-CoV-2 проходило в испанской CReSA BSL3 laboratory, Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA), IRTA Campus Universitat Autònoma de Barcelona. Эту же информацию, изложенную в сообщении НАМНУ, подтвердила немецкая сторона фактчекерам.

Что же касается испанской лаборатории, тестировавшей действие препарата на SARS-CoV-2, в StopFake признают, что ответа на запрос от нее они еще не получили.

"StopFake также обратился к испанским экспертам IRTA, но на момент публикации еще не получил ответа", — сообщила организация.

Но несмотря на отсутствие ответа от экспертов, StopFake объявила информацию НАМН об эффективности "Протефлазида" ложной.

Ранее StopFake уже объявляла недостоверными сообщения о том, что украинский препарат блокирует коронавирус, ссылаясь на мнение бывшей и.о. министра Ульяны Супрун, также неоднократно критиковавшей "Протефлазид". Известно, что муж бывшей и.о. министра Марко Супрун является сотрудником StopFake и летом этого года стал фигурантом скандала, вспыхнувшего после блокирования его организацией материала сайта "Заборона".

Как сообщалось, украинцев запугали двумя громкими фейками: с чем связана кибератака на сайт Нацполиции.


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