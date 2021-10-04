Украинские заробитчане отказываются от Польши, теперь в приоритете новая страна

Украинские заробитчане теперь надолго не задерживаются в Польше. Отправившись в соседнюю страну наши соотечественники пытаются как можно быстрее любым путём попасть в Германию, где и трудоустроиться. Всё дело в оплате труда, потому как в Украине работники могут получить в среднем около 14 тысяч гривен в месяц. В Польше заработная плата достигает около 41 тысячи гривен в месяц. Ну, а в Германии этот показатель намного больше. Украинский работник в месяц может получить больше 130 тысяч гривен. Такие суммы привлекают наших соотечественников. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в аналитическом материале "Обозревателя".

Зарплата Фото из открытых источников

Журналисты отмечают, при этом трудоустроиться в Германии довольно сложно. Труд украинцев в Германии не всегда оценивают средней зарплатой и довольно часто предлагают минимальную оплату труда.

Если же говорить о тех странах, где труд наших соотечественников цениться очень высоко, то это, конечно же, Германия. Там можно в месяц получить больше 130 тысяч гривен. На втором месте Великобритания. Там можно получить 94 тысячи гривен. На третьем месте идёт Чехия. Там можно получить больше 50 тысяч гривен в месяц. И на четвёртом месте расположилась Польша. Там можно в месяц получить больше 40 тысяч гривен.

Официально устроиться на работу в Германии практически невозможно. Практически 90% наших соотечественников работает неофициально и получает на руки "чёрную зарплату". По самым свежим данным за границей трудоустроено около 5 млн украинцев. При этом отток рабочей силы из Украины продолжается. Люди продолжают уезжать на работу в соседние страны, ведь там их привлекает оплата труда, которая в десятки раз больше чем в Украине.

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