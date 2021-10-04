logo
Русский Українська

BTC/USD

47629.21

ETH/USD

3347.65

LTC/USD

166.45

USD/UAH

26.75

EUR/UAH

31.10

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Украинские заробитчане отказываются от Польши, теперь в приоритете новая страна
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинские заробитчане отказываются от Польши, теперь в приоритете новая страна

Германия на первом месте в Европе по оплате труда

сегодня, 11:00
Автор:

Кравцев Сергей

Украинские заробитчане теперь надолго не задерживаются в Польше. Отправившись в соседнюю страну наши соотечественники пытаются как можно быстрее любым путём попасть в Германию, где и трудоустроиться. Всё дело в оплате труда, потому как в Украине работники могут получить в среднем около 14 тысяч гривен в месяц. В Польше заработная плата достигает около 41 тысячи гривен в месяц. Ну, а в Германии этот показатель намного больше. Украинский работник в месяц может получить больше 130 тысяч гривен. Такие суммы привлекают наших соотечественников. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в аналитическом материале "Обозревателя". 

Украинские заробитчане отказываются от Польши, теперь в приоритете новая страна

Зарплата Фото из открытых источников

Журналисты отмечают, при этом трудоустроиться в Германии довольно сложно. Труд украинцев в Германии не всегда оценивают средней зарплатой и довольно часто предлагают минимальную оплату труда. 

Если же говорить о тех странах, где труд наших соотечественников цениться очень высоко, то это, конечно же, Германия. Там можно в месяц получить больше 130 тысяч гривен. На втором месте Великобритания. Там можно получить 94 тысячи гривен. На третьем месте идёт Чехия. Там можно получить больше 50 тысяч гривен в месяц. И на четвёртом месте расположилась Польша. Там можно в месяц получить больше 40 тысяч гривен. 

Официально устроиться на работу в Германии практически невозможно. Практически 90% наших соотечественников работает неофициально и получает на руки "чёрную зарплату". По самым свежим данным за границей трудоустроено около 5 млн украинцев. При этом отток рабочей силы из Украины продолжается. Люди продолжают уезжать на работу в соседние страны, ведь там их привлекает оплата труда, которая в десятки раз больше чем в Украине.

Читайте также на портале "Комментарии" — стало известно, в каких регионах Украины самая высокая зарплата.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.obozrevatel.com/economics/fea/ukrainskie-zarobitchane-otkazyivayutsya-ot-polshe-skolko-platyat-v-novoj-strane.htm?_gl=1*12pvtxd*_ga*MTk3ODcwMjEzMC4xNjE0NTc3OTU2*_ga_JBX3X27G7H*MTYzMzMyNTA2MC4yMzkuMS4xNjMzMzI1MDcxLjA.&_ga=2.130177356.211183873
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ