Украинские юристы огласили отчет Еврокомиссии: почему считают ВАКС зависимым от НАБУ и САП

Европейские партнеры Украины зафиксировали угрожающую ситуацию: Высший антикоррупционный суд якобы становится все более зависимым от НАБУ и САП, систематически нарушающих конституционные права человека. Об этом, ссылаясь на теневой отчет Европейской комиссии, заявил директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров.

Высший антикоррупционный суд

Директор Харьковской правозащитной группы отметил, вместо того, чтобы быть независимым от НАБУ и САП, Высший антикоррупционный суд все чаще может подыгрывать им, искажая основы правосудия.

"Суд должен быть независим от антикоррупционных органов абсолютно. Вообще, любой суд должен быть независим от следственных органов. Иначе это уже не суд", – отметил директор Харьковской правозащитной группы.

Захаров также подчеркнул, что антикоррупционные органы якобы сливают информацию, в частности данные негласных следственных действий, контролируемым активистам.

"Прежде всего, на это должно обращать внимание ВАКС, то есть, когда происходят такие события, когда назначают виновных сразу, когда сливают негласные следственные и розыскные данные контролируемым антикоррупционным активистам. И те начинают поносить людей, нарушают принцип презумпции невиновности", – отметил Захаров.

Как сообщалось, ВАКС неоднократно обвиняли в подыгрыше НАБУ и САП и в злоупотреблениях. В частности, украинские юристы выразили мнение, что судьи Высшего антикоррупционного суда могут выполнять задачи прокуроров САП и детективов НАБУ.

"Судьи ВАКС якобы придерживаются посттоталитарного, постсоветского подхода, когда нужно поспособствовать обвинению – САП и НАБУ, выполнить их задачу", – отметили они.

Далеко не в первый раз возникает резонанс вокруг Высшего антикорсуда. Ранее известный адвокат Ростислав Кравец сообщал о судье апелляционной палаты ВАКС Николае Глотове, якобы расплакавшемся после того, как ему заявили отвод.

По его убеждению, Глотов является ярым приверженцем "совкового" обвинительного подхода и "правосудия" в пользу НАБУ-САП.

В целом слезы не помешали "плаксивому судье" через год с начала полномасштабного вторжения приобрести "Теслу" почти за 2 млн грн.