Украинские военные показали, как уничтожают вражескую технику (ВИДЕО)

Украинские военные 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского обнародовали в социальных сетях, как они уничтожают вражеские танки. Об этом они информируют, выставив на странице бригады отснятое видео.

Наши военные уничтожили вражеский танк (фото из открытых источников)

В информации военных отмечено, что противотанкисты продлили сезон, где они охотятся на вражеские танки. Очень спокойно, с шутками они прибавляют новую работу для переработчиков металлолома. Еще один вражеский танк уничтожен.

На видеоролике можно увидеть, что противотанкисты довольны и радуются, что их выстрел был успешным.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что российская авиация обстреляла собственных военных на Луганщине . Россия использует аэродромы на территории Беларуси и Крыма для нанесения ракетно-бомбовых ударов по Украине. Во время боевых вылетов российская авиация наносит удары и по собственным позициям. 15 марта российская авиация нанесла огневое поражение по позициям своих войск вблизи населенного пункта Смоляниново.

Также "Комментарии" сообщали о том, что ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52 . Украинские воины рассказали об уничтожении вражеского военного вертолета. Об этом сообщается на официальной странице Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook. По данным наших военных в небе над Николаевской областью был сбит вертолет Ка-52. Его обломки рухнули на поле. Вблизи Николаева уничтожили очередной российский вертолет Ка-52. сообщают СВ ВСУ. Свои слова военные подкрепляют видеороликом, на котором изображены обломки воздушного судна.





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