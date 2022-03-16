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Украинские военные показали, как уничтожают вражескую технику (ВИДЕО)

Воинам 30 ОМБр удалось уничтожить технику врага

сегодня, 22:50
Автор:

Лиля Воробьева
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Украинские военные 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского обнародовали в социальных сетях, как они уничтожают вражеские танки. Об этом они информируют, выставив на странице бригады отснятое видео.

Украинские военные показали, как уничтожают вражескую технику (ВИДЕО)

Наши военные уничтожили вражеский танк (фото из открытых источников)

В информации военных отмечено, что противотанкисты продлили сезон, где они охотятся на вражеские танки. Очень спокойно, с шутками они прибавляют новую работу для переработчиков металлолома. Еще один вражеский танк уничтожен.

На видеоролике можно увидеть, что противотанкисты довольны и радуются, что их выстрел был успешным.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что российская авиация обстреляла собственных военных на Луганщине . Россия использует аэродромы на территории Беларуси и Крыма для нанесения ракетно-бомбовых ударов по Украине. Во время боевых вылетов российская авиация наносит удары и по собственным позициям. 15 марта российская авиация нанесла огневое поражение по позициям своих войск вблизи населенного пункта Смоляниново.

Также "Комментарии" сообщали о том, что ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52 . Украинские воины рассказали об уничтожении вражеского военного вертолета. Об этом сообщается на официальной странице Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook. По данным наших военных в небе над Николаевской областью был сбит вертолет Ка-52. Его обломки рухнули на поле. Вблизи Николаева уничтожили очередной российский вертолет Ка-52. сообщают СВ ВСУ. Свои слова военные подкрепляют видеороликом, на котором изображены обломки воздушного судна.


 


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Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=804569490502910
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