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Украинские власти должны избавиться от таких как Пикулик, - Санна Марин

Во время визита в Украину премьер-министр Финляндии Санна Марин вспомнила о махинациях застройщиков в городе Ирпень

сегодня, 16:54
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Автор:

Кравцев Сергей

Во время визита в Ирпень премьер-министр Финляндии Санна Марин пообщалась с местными жителями и заявила, что украинцы заслуживают, чтобы власть избавилась от коррумпированных чиновников и депутатов типа Пикулика. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает издание "Brussels Post News", цитируя сказанное Санной Марин.

Украинские власти должны избавиться от таких как Пикулик, - Санна Марин

Александр Пикулик


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"Вы – символ мужества, храбрости и перспективы лучшей будущей Европы. Впрочем, впереди у украинцев еще много испытаний. Сегодня я общалась здесь с людьми, страдающими не только от внешнего врага, но и от коррумпированных чиновников. Мне рассказывали о махинациях застройщиков и обнаглевших депутатов". Я убеждена, что украинская власть должна избавиться от таких как Пикулик (один из депутатов местного самоуправления Ирпеня — ред). Люди этого заслуживают", — отметила руководитель правительства Финляндии.

По ее словам, Финляндия поддерживает борьбу с коррупцией в Украине, чтобы можно было двигаться в сторону европейской интеграции и готова оказывать всю необходимую помощь.

Это уже второй визит Санны Марин в Ирпень с начала полномасштабного вторжения россиян. Ранее она посетила уничтоженные войной "Ирпинские Липки".

Напомним, Александр Пикулик, которого в своей речи упомянула Санна Марин – это депутат Ирпенского городского совета. Он возглавляет комиссию по земельным отношениям, лесным и природоохранным вопросам. По словам его коллег, Пикулик не является частым "гостем" заседаний.

В СМИ неоднократно появлялась информация о случаях незаконного строительства и лоббирования интересов различных застройщиков в местном совете, к которым может быть причастен Александр Пикулик. К тому же, сообщалось о неоднократном задерживании чиновника полицией.

Также в СМИ появлялась информация о выезде за границу Пикулика во время войны.

Ранее о возможном отзыве Пикулика из-за стрельбы из наградного оружия в одном из ресторанов Ирпеня заявила глава ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко. А активисты зарегистрировали по этому поводу петицию на сайте КМУ.

В то же время Глава Центра борьбы с коррупцией в государственных и правоохранительных органах власти Николай Алексеенко призвал нардепов предоставить юридическую оценку действиям Пикулика и принять соответствующие меры .



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Источник: https://bpostnews.be/beyond/finlands-prime-minister-sanna-marin-has-visited-the-ukrainian-city-of-irpin.html
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