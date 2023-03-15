Украинские власти должны избавиться от таких как Пикулик, - Санна Марин

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Во время визита в Ирпень премьер-министр Финляндии Санна Марин пообщалась с местными жителями и заявила, что украинцы заслуживают, чтобы власть избавилась от коррумпированных чиновников и депутатов типа Пикулика. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает издание "Brussels Post News", цитируя сказанное Санной Марин.
Александр Пикулик
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
По ее словам, Финляндия поддерживает борьбу с коррупцией в Украине, чтобы можно было двигаться в сторону европейской интеграции и готова оказывать всю необходимую помощь.
Это уже второй визит Санны Марин в Ирпень с начала полномасштабного вторжения россиян. Ранее она посетила уничтоженные войной "Ирпинские Липки".
Напомним, Александр Пикулик, которого в своей речи упомянула Санна Марин – это депутат Ирпенского городского совета. Он возглавляет комиссию по земельным отношениям, лесным и природоохранным вопросам. По словам его коллег, Пикулик не является частым "гостем" заседаний.
В СМИ неоднократно появлялась информация о случаях незаконного строительства и лоббирования интересов различных застройщиков в местном совете, к которым может быть причастен Александр Пикулик. К тому же, сообщалось о неоднократном задерживании чиновника полицией.
Также в СМИ появлялась информация о выезде за границу Пикулика во время войны.
Ранее о возможном отзыве Пикулика из-за стрельбы из наградного оружия в одном из ресторанов Ирпеня заявила глава ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко. А активисты зарегистрировали по этому поводу петицию на сайте КМУ.
В то же время Глава Центра борьбы с коррупцией в государственных и правоохранительных органах власти Николай Алексеенко призвал нардепов предоставить юридическую оценку действиям Пикулика и принять соответствующие меры .
Обсуждения
Новости