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Украинские вина SHABO получили 10 золотых наград на конкурсе Berliner Wine Trophy 2023

SHABO соревновалась с более чем 8 тысячами образцов вин со всего мира и получила 25 наград среди которых 10 золотых медалей.

сегодня, 19:10
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Автор:

Slava Kot

Продукция Украины от SHABO боролась с 8 тысячами образцов международных виноделий на одном из самых масштабных конкурсов мира Berliner Wine Trophy 2023 и попала в список лучших вин. Украинский производитель получил 25 наград среди которых 10 золотых медалей.

Украинские вина SHABO получили 10 золотых наград на конкурсе Berliner Wine Trophy 2023

Вина SHABO получили золотые медали на Berliner Wine Trophy 2023. Фото: Sergiy Kadulin, 2020


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Berliner Wine Trophy – один из самых известных и престижных винных конкурсов мира, который проходит благодаря Международной организации винограда и вина (OIV) и Международному союзу энологов (UIOE). Жюри конкурса состоит из лучших мировых экспертов: виноделы, сомелье, винные критики, трейдеры, журналисты и другие. Конкурс проходит в два этапа: осенью и весной.

На весеннем этапе Berliner Wine Trophy было представлено 8 тыс. образцов вин со всего мира, исследованных на протяжении 10 дней экспертами. В список победителей попали украинские вина SHABO.

Среди золотых призеров от Украины:

  • Каберне-мерло Shabo Grande Reserve 2020
  • Каберне Фран-Мерло-Саперави Shabo Grande Reserve 2019
  • природно-полусладкое Мускат Оттонель Shabo Limited Edition 2020
  • Ркацители по кахетинской технологии Shabo Limited Edition 2021
  • Мускат Оттонель марочное десертное Shabo Limited Edition 2016
  • Траминер марочное десертное Shabo Limited Edition 2016
  • Каберное марочное десертное Shabo Limited Edition 2016
  • Каберне Shabo Reserve 2021

Украинские вина SHABO получили 10 золотых наград на конкурсе Berliner Wine Trophy 2023 - фото 2

ФОТО: wine-trophy.com/press-room/, © Sergiy Kadulin, 2020

Также золото получили Шардоне и Каберне 2015 урожая из эксклюзивной фамильной коллекции семьи Иукуридзе. Exclusive Release – исключительно премиальные коллекционные вина, которые никогда не продавались. Но раскрытие подробностей по этой капсуле и открытие продаж вин компания планирует уже в этом году.

"Поздравляем Украину с очередным отличием ее возможностей. Заявлять о винодельческой Украине — эту стратегию мы выбрали почти 20 лет назад. И успешно продолжаем ее реализовывать. Для SHABO среди важнейших точек опоры во все времена — делать то, что лучше умеем — создавать уникальный продукт украинской земли. Каждая победа, признание на международной арене этого продукта — не просто фиксация способности нашего бизнеса, но и страны в целом. Всегда относил это к главным успехам, которые ставили своей целью. Уверен, что сильная Украина является гарантом ее будущего. И бизнес, как и его достижения — были и будут оставаться неотделимой точкой опоры по этому делу", — подчеркивает соучредитель компании SHABO Гиорги Иукуридзе.

Впервые Украину на авторитетном Berliner Wine Trophy оценили в 2021 году. Тогда SHABO привезла сразу пять золотых медалей. Уже в следующий раз, в 2022 году вина бренда получить 17 наград, из них – 9 золотых. В 2023 году количество отличий по этому конкурсу достигло 25, из них — 10 золотых. В общей сложности в сокровищницу достижений украинского виноделия SHABO принесла около 500 наград международного уровня (Decanter Wine Awards, Великобритания; Mundus Vini, Германия; New York IWC, США; International Wine Challenge, Великобритания и другие).

Приобрести не только вина-победителей Berliner Wine Trophy 2023, но и других мировых конкурсов можно в фирменном shaboshop.



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Источник: https://shabo.ua/catalog/vino/peremozhczi-berliner-wein-trophy-2023/
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