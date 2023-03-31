Украинские вина SHABO получили 10 золотых наград на конкурсе Berliner Wine Trophy 2023

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Продукция Украины от SHABO боролась с 8 тысячами образцов международных виноделий на одном из самых масштабных конкурсов мира Berliner Wine Trophy 2023 и попала в список лучших вин. Украинский производитель получил 25 наград среди которых 10 золотых медалей.
Вина SHABO получили золотые медали на Berliner Wine Trophy 2023. Фото: Sergiy Kadulin, 2020
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Berliner Wine Trophy – один из самых известных и престижных винных конкурсов мира, который проходит благодаря Международной организации винограда и вина (OIV) и Международному союзу энологов (UIOE). Жюри конкурса состоит из лучших мировых экспертов: виноделы, сомелье, винные критики, трейдеры, журналисты и другие. Конкурс проходит в два этапа: осенью и весной.
На весеннем этапе Berliner Wine Trophy было представлено 8 тыс. образцов вин со всего мира, исследованных на протяжении 10 дней экспертами. В список победителей попали украинские вина SHABO.
Среди золотых призеров от Украины:
ФОТО: wine-trophy.com/press-room/, © Sergiy Kadulin, 2020
Также золото получили Шардоне и Каберне 2015 урожая из эксклюзивной фамильной коллекции семьи Иукуридзе. Exclusive Release – исключительно премиальные коллекционные вина, которые никогда не продавались. Но раскрытие подробностей по этой капсуле и открытие продаж вин компания планирует уже в этом году.
Впервые Украину на авторитетном Berliner Wine Trophy оценили в 2021 году. Тогда SHABO привезла сразу пять золотых медалей. Уже в следующий раз, в 2022 году вина бренда получить 17 наград, из них – 9 золотых. В 2023 году количество отличий по этому конкурсу достигло 25, из них — 10 золотых. В общей сложности в сокровищницу достижений украинского виноделия SHABO принесла около 500 наград международного уровня (Decanter Wine Awards, Великобритания; Mundus Vini, Германия; New York IWC, США; International Wine Challenge, Великобритания и другие).
Приобрести не только вина-победителей Berliner Wine Trophy 2023, но и других мировых конкурсов можно в фирменном shaboshop.
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