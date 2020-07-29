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Украинские ученые изобрели машину для переработки медицинского мусора

Установка за час может уничтожить 50 килограммов медицинского "мусора"

сегодня, 07:00
Автор:

Виолетта Комаровская
Украинские ученые изобрели машину для переработки медицинского мусора

Фото: adm.dp.gov.ua

Ученые из Днепра изобрели машину для утилизации медицинских отходов. Мобильную установку создали сотрудники Днепровской политехники. Она способна перерабатывать медицинские отходы быстро и с минимальными затратами, пишет gazeta.ua.

Обрабатывающая машина за час может уничтожить 50 килограммов медицинского "мусора". Его она сжигает за 800 градусов, при этом дополнительно сжигая выделяемые газы, чтобы не загрязнять атмосферу. Об этом рассказал заместитель директора Департамента образования и науки Днепропетровской ОГА Антон Демура.

"Такая установка незаменима во время пандемии, когда количество использованных средств индивидуальной защиты постоянно увеличивается. Например, областная больница им. Мечникова всего за неделю работы накапливает до 50 кг медицинских отходов", - отметил он.

Стоит отметить, что идею для создания машины ученым подали коллеги из Перу. По их словам, ею уже заинтересовались в Германии.

"Хотелось бы, конечно, чтобы им (изобретением) пользовались прежде всего отечественные врачи. Установка удобна в эксплуатации, при небольших размеров имеет высокую производительность. А еще мобильная: легко передвигается с места на место", - рассказал руководитель группы разработчиков Роман Дычковский.

Ученые подчеркивают, что данное устройство работает на любом из доступных видов топлива с минимальными его затратами. При этом, необходимые 800 градусов достигаются всего за 2 минуты.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что американские ученые изобрели эффективный и безопасный способ борьбы с комарами. 


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