Украинские ученые исследовали поведение китов в океане (ФОТО)

Молодые ученые страны Карина Вишнякова и Юля Иванчикова внесли свой вклад в международный реестр китов-горбунов, сделав уникальные фотографии этих морских животных. Об этом сообщает Национальный арктический научный центр в социальных сетях, обнародовав там несколько фотографий.

Ученые сделали уникальные фото китов (фото facebook.com/AntarcticCenter)

По обнародованной информации, старания украинских исследовательниц позволили пополнить фонды международного реестра китов-горбунов в акваториях Южного океана в 15 раз. Теперь исследователи из разных стран мира будут иметь еще больше возможностей для исследования популяций этих морских жителей и их миграционных процессов.

Авторы исследования отмечают, что в фондах международной китовой базы были фотографии 15 китов, идентифицированных недалеко от Южных Оркнейских островов. Стараниями наших исследовательниц там есть 211 морских существ, обитающих в этом регионе.

Сами украинские биологи отмечают, что их хлопотная деятельность позволила уменьшить "белое пятно" в дальнейших вопросах идентификации этих морских существ. Ибо собрано немало интересных данных, чтобы это пятно неизвестности просто перестало существовать. Молодые ученые более 3 месяцев проработали в составе экспедиции в акватории Южного океана вместе с экипажем отечественного траулера "Море Содружества". Девушки простаивали на палубе часа и высматривали на морских просторах китов – горбунов, делая в это время фотографии хвостов этих морских жителей, помеченные уникальными узорами. За это время девушки сделали 300 фотографий, каждая из которых уникальна.

Теперь они делают первые научные выводы благодаря своей работе. Оказывается, что 10 этих крупных морских жителей, проживающих недалеко от Южных Оркнейских островов, в 2006 году находились недалеко от побережья таких стран, как Панама и Бразилия. Теперь у ученых есть новые факты об отслеживаемых путях миграции китов-горбунов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что редкие дельфины возвращаются в Китай .

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!