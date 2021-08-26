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Украинские стронгмены установили новый мировой рекорд (ВИДЕО)

Восемь стронгменов со всей Украины посвятили установление нового мирового рекорда юбилею Независимости родной страны

сегодня, 12:43
Автор:

Лилия Боровая








Украинские стронгмены установили новый мировой рекорд (ВИДЕО)

Установление мирового рекорда стронгменами, фото: YouTube-канал "Strongman"

Восемь украинских спортсменов сдвинули с места самый большой самолет мира, украинскую легенду авиапрома АН225 "Мрія". Трансляция установления мирового рекорда велась на YouTube-канале "Strongman".

Свой рекорд наши козаки посвятили 30-летию Независимости Украины. Знаковое событие состоялось сегодня, 26 августа на территории аэропорта "Антонов" (Гостомель).

Главным арбитром из числа стронгменов во время установления рекорда стал заслуженный мастер спорта Украины, "Самый сильный человек мира" 2004 года, многократный чемпион мира в силовом многоборье Василий Вирастюк. От национального реестра рекордов мероприятие посетил и зафиксировал показатели стронгменов Виталий Зорин.

 Восемь украинских мужчин решились на невозможное до этого, сдвинуть с места авиагигант — самолет АН225 "Мрія", весом 330 тонн. Этими смельчаками со всей Украины стали:

— Александр Лашин (Мариуполь);

— Богдан Ксенчук (Кривой Рог);

— Виталий Герасимов (Днепр);

— Денис Дубровский (Николаев);

— Сергей Пономарев (Киев);

— Сергей Конюшок (Киев);

— Владимир Рекша (Львов)

— Денис Бережник (Хуст).

За 13 секунд они смогли перетянуть "Мрію" на 4,3 метра. Стоит заметить, что сложнейшую задачу спортсмены выполнили с первой попытки.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в ходе соревнований Bonneville Speed Week 2021 в США украинский спортсмен Сергей Малик установил рекорд мира по скорости езды на электромотоцикле. Мотоциклист сумел на сложной трассе разогнаться до скорости 172 километров в час. Сам спортсмен рассказал, что его "железный конь" является переделанным отечественным мотоциклом "Днепр".


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=r5-TdqVOI4I
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