Украинские разведчики разрушили железнодорожный участок в России: детали операции

10 сентября была проведена спецоперация Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины и Сил спецопераций (ССО) ВСУ. Военные заменяли и уничтожили железнодорожный участок "Старый Оскол — Валуйки" в Белгородской области России. Взрыв нанес существенные повреждения и вывел из строя участок, имевший большое значение для военных перевозок России. Об этом сообщил источник Общественного в разведке.

Украинские разведчики парализовали российские поставки

В результате взрыва железнодорожного полотна с рельсов сошли 11 вагонов и локомотив, что повлекло за собой полное парализование железнодорожной артерии в этом регионе. Операция спланирована и выполнена для остановки логистических потоков, необходимых для поддержки военных операций агрессора.

Отметим, что телеграмм-канал "База" дополнительно сообщил, что взрыв произошел на перегоне между Волоконовкой и Новым Осколом вечером, отметив, что грузовой поезд наехал на взрывное устройство, заложенное неизвестными под колею.

Этот инцидент спровоцировал упразднение нескольких местных электричек, а также заставил изменить маршруты нескольких пассажирских поездов, которые теперь объезжают поврежденный участок.

Напомним, что ранее Главное управление разведки Украины (ГУР) рассказало об успешной спецоперации "Камыш". В ее рамках российский военный взорвал штаб офицеров батальона "шторм зет" и присоединился к украинским силам в войне против России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что тысячи российских солдат могут оказаться в ловушке Украины в Курской области. Украинские силы сначала уничтожили мосты, а теперь закрывают последние возможности побега российских военных.