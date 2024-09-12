logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Украинские разведчики разрушили железнодорожный участок в России: детали операции
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинские разведчики разрушили железнодорожный участок в России: детали операции

Спецоперация ГУР и ССО ВСУ: важный железнодорожный узел в России выведен из строя

сегодня, 12:53
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Черновалова Кристина

10 сентября была проведена спецоперация Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины и Сил спецопераций (ССО) ВСУ. Военные заменяли и уничтожили железнодорожный участок "Старый Оскол — Валуйки" в Белгородской области России. Взрыв нанес существенные повреждения и вывел из строя участок, имевший большое значение для военных перевозок России. Об этом сообщил источник Общественного в разведке.

Украинские разведчики разрушили железнодорожный участок в России: детали операции

Украинские разведчики парализовали российские поставки

В результате взрыва железнодорожного полотна с рельсов сошли 11 вагонов и локомотив, что повлекло за собой полное парализование железнодорожной артерии в этом регионе. Операция спланирована и выполнена для остановки логистических потоков, необходимых для поддержки военных операций агрессора.

Отметим, что телеграмм-канал "База" дополнительно сообщил, что взрыв произошел на перегоне между Волоконовкой и Новым Осколом вечером, отметив, что грузовой поезд наехал на взрывное устройство, заложенное неизвестными под колею.

Этот инцидент спровоцировал упразднение нескольких местных электричек, а также заставил изменить маршруты нескольких пассажирских поездов, которые теперь объезжают поврежденный участок.

Напомним, что ранее Главное управление разведки Украины (ГУР) рассказало об успешной спецоперации "Камыш". В ее рамках российский военный взорвал штаб офицеров батальона "шторм зет" и присоединился к украинским силам в войне против России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что тысячи российских солдат могут оказаться в ловушке Украины в Курской области. Украинские силы сначала уничтожили мосты, а теперь закрывают последние возможности побега российских военных.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://suspilne.media/834507-bijci-gur-ta-sso-pidirvali-zaliznicu-v-belgorodskij-oblasti/
Теги:

Новости

Все новости