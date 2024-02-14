Украинские перевозчики приготовили ответ польским фермерам: детали

С 15 февраля украинские перевозчики будут блокировать границы для поляков из-за действий польских фермеров, заявил руководитель общественной организации "Перевозчики западного региона" Виталий Коценко.



Польские фермеры блокируют украинских перевозчиков. Фото из открытых источников

Акция начнет действовать с 9 утра 15 февраля на пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск". Как пояснил Виталий Коценко, участники украинского протеста будут фиксировать все попытки со стороны польских водителей объехать блокаду. Кроме того, по словам Коценко, польские фермеры ограничили движение и пускают только представителей Польши для въезда в Украину.

"Они в час пропускают одно авто, и то не украинского, а польского водителя", – сказал Виталий Коценко.

Организатор украинского ответа на польские протесты фермеров заявил, что продолжительность блокировки будет зависеть от действий фермеров из Польши, ограничивающих движение украинских перевозчиков. По словам Коценко, украинцы на пропускном пункте не будут блокировать движение рейсовых автобусов, перевозящих пассажиров.

Напомним, что польские фермеры с 9 февраля начали блокировать украинскую границу с тремя требованиями: запрещение сельскохозяйственной продукции из Украины, поддержка животноводства и против внедрения Green Deal. Ожидается, что блокировка границ продлится по меньшей мере до 10 марта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше призвали смягчить заявления Украины о протестах польских фермеров. Кроме того, представитель польского Сейма обвинил Садового в использовании "бандеровского языка".

Также "Комментарии" писали, что поляки жалуются на новый законопроект о мобилизации в Украине, который может разорить польских предпринимателей.