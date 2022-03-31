Украинские медиа против озверевшей пропаганды и войны: почему РФ и ее СМИ обречены

Открытая война России против Украины, которая началась 24 февраля 2022-го, хоть в той или иной мере длится годами, это еще и медийное противостояние. Издание "Комментарии" поинтересовалось у экспертов – как проявили и проявляют себя украинские медиа во время войны, а также, что, по их мнению, станет с российской "журналистикой" — после войны.

Пресса. Фото: из открытых источников

Сейчас каждый готов на что угодно, чтобы это хоть на мгновение приблизило нас к победе

Олег Панюта, ведущий канала "Украина", считает, что в подавляющем большинстве украинские журналисты сплотились на информационном фронте, как и украинские воины – вокруг защиты страны, волонтеры и медики – помощи всем нуждающимся.

"Чувствуется, что каждый в нашей стране делает всё для общей победы. Каждый вопрос в интервью, каждый материал для медиа, каждый снятый или отснятый кадр, каждая строка, написанная или произнесенная – направлены на окончание войны. Нет такого – "я это не буду", "мне это не интересно"… Сейчас каждый готов на что угодно, чтобы это хоть на мгновение приблизило нас к победе. Я не знаю, как и где мы будем работать после войны, но точно знаю, что эта война изменила каждого из нас. Теперь наша очередь – сделать всё для качественных изменений нашей страны", – отмечает Олег Панюта.

По его мнению, "российской журналистики" как таковой не существует. Есть сплошная пропагандистская машина, давно уже перемоловшая большинство в РФ в управляемых болванчиков.

"Несогласных такая машина выплюнула или уничтожила. Поэтому журналистку в России придется заново создавать. Яркий пример – редактор Первого канала Марина Овсянникова, которая с антивоенным плакатом в студию выбежала. Но в интервью, например, итальянскому вещателю RAI она уверенно доказывала, что только Путин виноват в том, что происходит сейчас. Хоть речь, безусловно, должна идти о коллективной ответственности", – акцентирует Олег Панюта.

Он считает немаловажным вопрос – где, в какой стране будет возрождаться российская журналистика?

"Пока в России правят Путин и его приспешники – бесполезно надеяться на то, что настоящая журналистика сумет там возродиться. А какой будет эта страна после его сноса – и по размеру, и по смыслу – сейчас невозможно предугадать. Но мы должны быть готовы к тому, что враг под боком никуда не исчезнет уже завтра, – предупреждает Олег Панюта. – Также, как и его информационные шавки. Поэтому лозунг моей студенческой газеты "Слово-оружие!" еще понадобится!".

Начинает работать логика, когда поиск так называемых "хороших россиян" воспринимается как контрпродуктивная деятельность

Политический аналитик, PR-эксперт Александр Солонько уверен, что нас мало должно интересовать, что будет с российской журналистикой после войны.

"Потому что там есть исключительно пропагандистская машина, целиком заточенная на ретрансляцию меседжей Кремля. Есть определенные рупоры – так называемые медиа. Некоторые из них государственные, некоторые официально не являются таковыми, но абсолютно подконтрольны Кремлю. Даже так называемые "российские либеральные медиа", которые до сих пор почему-то пользуются определенным спросом в Украине, — это та же история, только в профиль. Практически все они больны российским имперским шовинизмом. Просто не все так ярко это демонстрируют, как откровенно прокремлевские СМИ", – поясняет эксперт.

Комментируя ситуацию в украинском медиа-пространстве, он отметил, что практически все крупные интернет-издания в условиях войны вынуждены были серьезно перестраивать свою работу. Бросать основную часть сил на освещение хроники войны, важнейших событий в этом ракурсе. На распространение (в том числе на западную аудиторию) фактов военных преступлений в Украине со стороны страны-агрессора.

"Я рад, что начинает работать логика, когда поиск т.н. "хороших россиян" воспринимается как контрпродуктивная деятельность. Уже видно, что россияне поддерживают войну против Украины и геноцид украинской нации, особо показательный в многострадальном Мариуполе (массовые убийства гражданских, депортация, искусственное создание ситуации с голодом). Всё это описывают украинские интернет-СМИ, некоторые из представителей которых периодически сами оказываются в гуще трагических событий. Так что ту часть своей работы, которую, исходя из ситуации, они могут делать, наши интернет-медиа, как по мне, делают качественно", – отмечает Александр Солонько.

Что касается телевидения, то тут у эксперта есть серьезные претензии.

"У меня вызывает, мягко говоря, недоумение то, что люди, которые занимались ранее роспропагандой в Украине, работали на медведчуковских и мураевских каналах, сейчас участвуют в национальном марафоне, да еще и тянут туда "экспертов", ранее занимавшихся продвижением российской дезинформации, пропаганды в украинском медиа-пространстве. Это и ранее было недопустимо, а в условиях войны – тем более", – резюмирует Александр Солонько.

Сегодня журналисты выполняют свой долг перед обществом – информируют о ситуации в Украине в целом и в отдельных регионах, дают советы, рассказывают о людях в экстремальных обстоятельствах

Первая секретарь Национального союза журналистов Украины Лина Кущ отмечает, что украинские журналисты и украинские медиа в большинстве продолжают свою работу, хотя и в новых условиях и формате.

"Никто из нас не готовился к войне и не мог предусмотреть ее масштаб, – подчеркивает она. – Но украинские журналисты и украинские медиа – это те, кто с первых часов перевел свою работу на военные рельсы. Сегодня журналисты выполняют свой долг перед обществом – информируют о ситуации в Украине в целом и в отдельных регионах, дают советы, рассказывают о людях в экстремальных обстоятельствах. Мы наблюдаем скачок посещаемости сайтов или просмотров видео, видим, что люди в критической ситуации ищут проверенную информацию от профессиональных журналистов".

Есть проблемы, отмечает Лина Кущ, с местными медиа в регионах боевых действий или на территориях, временно захваченных российскими военными.

"В то же время, – продолжает первая секретарь НСЖУ, – есть примеры, когда журналисты объединяют силы нескольких редакций для создания материалов, печатают спецвыпуски и бесплатно распространяют среди местного населения и украинских военных. Значительная часть коллег сегодня работают как волонтеры, поскольку все экономические модели СМИ разрушены. Если государство не поддержит финансово независимые медиа, многие вынуждены будут закрыться, а журналисты останутся без работы. В таких условиях говорить о будущем российской журналистики после войны – это ставить знак равенства между агрессором и жертвой. Это неприемлемо".

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