Украинские лесхозы оказались в сложном финансовом положении: в Гослесагентстве назвали причину



















Первый заместитель председателя Государственного агентства лесных ресурсов Украины Виталий Пунь во время пресс-конференции "Продажа украинского леса: прозрачные аукционы или прямые договора?", которая была организована экспертной организацией StateWatch, рассказал о результатах пилотного эксперимента по электронных торгах на рынке древесины Украины, также сообщил о тех достижениях и недостатках, которые были выявлены во время его проведения. Об этом информирует издание "Комментарии".



Лес. Фото: из открытых источников

Так, Виталий Пунь отметил: "...эксперимент с электронными аукционами на Прозорро. Продажи утратил силу с 31 января 2021 года. Он уже давно не действует и завершился. Командой Гослесагентства было принято решение, в результате которого реализация древесины осуществляется 100% через электронные торги без действующего нормативного акта, который бы это регулировал. За счет принятого решения о проведении всех торгов древесиной в электронный формат, мы получили дополнительно более 5,5 млрд гривен, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Разница в цене на обезличенном кубе составила 752 грн, что составляет более 100%, по сравнению с ценой прошлого года", — сообщил Пунь.

По результативности различных механизмов торгов, представитель Гослесагентства сообщил, что поскольку согласно действующему законодательству Украины древесина является биржевым товаром, то такой вид продукции торгуется на лицензированных товарных биржах. На сегодняшний день уже есть две лицензированные биржи. Гослесагентство начало работать с Украинской энергетической биржей, поскольку она первой получила лицензию. Вторая получила лицензию недавно.

После этого, Виталий Пунь обратил внимание на результаты эксперимента по переводу торгов в электронный формат торгов Прозорро. Продажи: "За время эксперимента, на Прозорро. Продажи было выставлено 6,1 млн м3 (около 40% всей древесины). Вместе с тем, объем продаж через Прозорро. Продажи составил всего 0,8 млн м3, в то же время, на электронных торгах было реализовано 6 млн м3 древесины. О недостатках электронных торгов могу отметить, что во время некоторых торгов, определенные субъекты хозяйствования нагоняют цену максимально, а потом – просто отказываются от этого лота. Наши лесохозяйственные предприятия, должны платить зарплату и налоги переходят в очень сложное финансовое состояние", — отметил господин Пунь.

По его информации в европейских странах практика заключения прямых договоров, но при этом для формирования цены используют биржевые котировки, где цена изменяется в соответствии с изменениями котировок.

"Мы изучаем сейчас этот опыт. В Верховной Раде находится законопроект о рынке древесины, и мы надеемся, что Верховная Рада в ближайшее время рассмотрит данный законопроект и устранит в нем те неточности, которые сейчас и урегулирует эти проблемы", — заявил Виталий Пунь.

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