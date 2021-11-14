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Украинские изобретатели разработали капельницу, которая может вызвать медработника

Устройство еще нужно протестировать в больницах

сегодня, 11:21
Автор:

Козлова Альбіна
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Студенты Днепропетровского университета им. Олеся Гончара представили свою разработку – "умную" капельницу. Об этом сообщают на странице в PRoector в Facebook.

Украинские изобретатели разработали капельницу, которая может вызвать медработника

Устройство для капельниц, фото Шо там

"Это девайс, который облегчит процесс внутривенного капельного введения лекарственных препаратов", — говорится в сообщении.

Авторы проекта – Сергей Пославский и Анна Панова. Проект Infusion Light создан на базе Инжиниринговой школы Noosphere и Днепровского национального университета имени Олеся Гончара.

Разработчики говорят, что их изобретение облегчит работу медицинским работникам, которые работают в стационарах и каждый день должны ставить десятки капельниц больным.

Новая капельница может отслеживать объем лекарства, скорость капания и отправлять сообщения на телефон медработника. Работает устройство и на вай-фай.

Устройство, разработанное изобретателями, присоединяется к капельнице и мониторит скорость капания, объем лекарств. Первая партия устройств уже отпечатана на 3D-принтере и тестируется изобретателями. Однако "лабораторные исследования" откладываются из-за эпидемии.

"Как часто бывает, медсестра поставила инфузию и пошла ставить другим пациентам. И когда лекарство заканчивается, пациенты бьют тревогу и ищут медсестер", — говорит Анна.

Пока же многие боятся "капаться", паникуют, когда заканчиваются лекарства, могут случайно дернуть руку, иногда не имеют сил звать на помощь. Кроме того, в реанимациях катетеры ставят в центральные вены, так что если вовремя не вытащить его, туда может попасть воздух.

Сергей говорит, что бывает, когда иглой пронзили вену насквозь, то рука начинает пухнуть. Устройство также будет напоминать, что нужно снимать катетер. На нем можно настроить запланированные сообщения, которые будут извещать медиков за пять минут до завершения процесса.

Как сообщал портал "Комментарии", юный изобретатель из Житомира поделился разработками.



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Источник: https://www.facebook.com/PRproector/
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