Украинские исследователи нашли ртуть в тканях морских организмов: эксперт рассказал подробности



















В ходе круглого стола "Экологическая ответственность бизнеса", инициатором которого выступила Эко-Гильдия Украины, один из экспертов – директор Национального антарктического центра Евгений Дикий рассказал об исследованиях украинских ученых на станции "Вернадский". Результаты исследования серьезно встревожили исследователей, ведь они обнаружили ртуть в тканях морских организмов, иногда ее показатель превышал норму в несколько раз. Об этом сообщает портал "Комментарии".

Евгений Дикий (фото из открытых источников)

По словам директора Национального антарктического центра Евгения Дикого, украинские исследователи провели это исследование совместно со словацкими и греческими коллегами за прошлый год. И результаты серьезно встревожили исследователей.

"Берем хотя бы самое свежее исследование, что мы проводили на станции "Вернадский" совместно с нашими словацкими и греческими коллегами за прошлый год и находим то, что нас больше всего встревожило, — это ртуть в тканях морских организмов и, при этом, в двух третях ртуть превышена сильно", мы за основу брали экологические стандарты, принятые в Европейском Союзе. В двух третях ртуть выше экологических нормативов, причем в некоторых из них вдвое-втрое выше.Откуда она взялась, пока вообще непонятно. Ведь там так же в тканях рыб обнаружено превышение ртути и не в одной связи. Я не хочу, чтобы это воспринималось сенсационно, что океан со ртутью и завтра мы все превратимся в термометры. Исследований, а это проблема, на которую не обращали внимание и которой нужно заняться, то есть, хотя бы выяснить источник пока совершенно неочевидный",- сказал он





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