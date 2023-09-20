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Украинские инженеры в свободное время собирают дроны, несущие смерть оккупантам

Команда Юрия Голика продолжает помогать ВСУ освобождать Украину от оккупантов с помощью дронов

сегодня, 15:47
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украинские инженеры из команды предпринимателя и волонтера Юрия Голика создают прототипы дронов для нужд военных даже во внерабочее время. Как информирует портал "Комментарии", об этом он написал у себя в Facebook .

Украинские инженеры в свободное время собирают дроны, несущие смерть оккупантам

Дроны. Фото: из открытых источников

По словам предпринимателя, один из мастеров имел свободный вечер и вместо отдыха все равно занялся уборкой ударного дрона.


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"Страшно подумать, что могут собрать наши инженеры, если их отправить в отпуск где-то в месяц", — написал Юрий Голик.

Дальность полета БПЛА, собранного за вечер, около 5 км, а с дополнительной антенной он может пролететь более 10 км. Масса боевой части – 1-1,5 кг. Себестоимость такого дрона вместе с батареей около 20 тысяч гривен. При выходе на серийное производство цена будет меньше.

Другой инженер из команды Голика через неделю собрал прототип самолета-камикадзе. Беспилотник может игнорировать работу неприятельских средств радиоэлектронной борьбы. С погрузкой 3 кг он способен пролететь около 40 км. Пока эту разработку предпринимательская команда не демонстрирует.

Напомним, ранее команда Юрий Голика запустила в серийное производство тихий и легкий беспилотный самолет SpyGun, предназначенный для глубинной разведки.



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Источник: https://www.facebook.com/y.golyk
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