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Украинские фермеры вырастили гигантский арбуз (ФОТО)

Вес ягоды превышает норму практически в четыре раза

сегодня, 17:59
Автор:

Денис Подставной

В августе текущего года в городе Голая Пристань на Херсонщине проходил XVIII Bceукpaинcкий фecтивaль "Укpaинcкий арбуз – сладкое чудо", в ходе которого фермеры представили арбуз с огромным весом. Об этом пишет издание Agro News, ссылаясь на agrotrend. 

Украинские фермеры вырастили гигантский арбуз (ФОТО)

В Украине вырастили гигантский арбуз. Фото из открытых источников

Как сообщается, вес арбуза составил 37,7 кг. Стоит отметить, что в среднем ягода весит примерно до десяти килограмм. Выращенная на Херсонщине летняя сладость превысила норму практически в четыре раза и попала в номинацию "Самый большой арбуз". К слову, в ходе фестиваля выбрали и самую большую дынь. Ее вес составил 7,1 кг. Обычный вес одной дыни — примерно 3-4 килограмма. 

Украинские фермеры вырастили гигантский арбуз (ФОТО) - фото 2

В этом году арбузный фестиваль в очередной раз доказал, что Херсонская область — это центр производства бахчевых культур в нашей стране. Несколько лет назад на Херсонщине установили овощной рекорд, вырастив плантацию сладкого перца, которая стала самой большой в Украине. Также в 2018 году в Херсонской области фермер вырастил арбуз, вес которого составил 119 килограмм. В Министерстве иностранных дел Украины тогда заявили, что это самая большая ягода в мире. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что в Украине вырастили гигантскую черешню. Одна ягода в три раза больше стандартной. Фруктовая компания, которая вырастила гигантский плод, опубликовала фото той самой огромной черешни. Подробнее читайте в нашей статье

Также сайт сообщал о том, что украинская компания вырастила, вероятно, самую гигантскую ягоду жимолости. Она является мировым рекордсменом, так как о еще большем весе жимолости никто не слышал. Подробнее об этом читайте в нашем материале



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Источник: https://agrotrend.com.ua/na-hersonshhyni-ogolosyly-vagu-kavuna-veletnya/
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