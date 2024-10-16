Украинские деятели культуры убегают за границу: Точицкий в шоке

Министр культуры и стратегических коммуникаций Украины Николай Точицкий сообщил, что каждый пятый художник, уезжающий за границу по разрешению Министерства культуры, не возвращается на родину. Об этом он рассказал во время дискуссии в рамках проекта "Новая страна", организованного LB.ua и EFI Group по теме "Украинская культура как один из главных инструментов нашей победы".

Министр культуры и стратегических коммуникаций Украины Николай Точицкий

Министр отметил, что в Украине до сих пор не создана централизованная база данных для художников, которая упрощала бы процесс выезда за границу. Поэтому ему приходится ежедневно рассматривать около сотни заявок на выезд, среди которых много неизвестных ему имен. Много времени уходит на проверку информации о заявителях. При этом, согласно статистике, каждый пятый из выезжающих не возвращается.

Точицкий также обратил внимание на вызовы, стоящие перед Украиной на пути в Европейский Союз. Он подчеркнул, что стране нужно внести много изменений, в частности, в сфере сохранения культурного наследия. По его словам, Украина уже сейчас получает критику от ЮНЕСКО и ЕС из-за недостаточного уровня защиты культурных памятников.

"Без выполнения директив ЮНЕСКО по защите культурного наследия Украине будет трудно интегрироваться в Европейский Союз", — подчеркнул министр.

Кроме того, Точицкий выступил против децентрализации в области сохранения объектов культурного наследия. Он считает, что важные вопросы, такие как определение буферных зон вокруг памятников, должны оставаться под контролем центральных властей.