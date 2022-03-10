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Украинская "Верба" обстреляла позиции российских оккупантов (ВИДЕО)

Не уточняется ни локация, ни дата применения РСЗО

10 марта 2022, 20:45 comments2590
Автор:

Лиля Воробьева
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Защитники нашей страны каждый день наносят сокрушительные удары российским агрессорам. В результате они несут ощутимые потери своей боевой техники и живой силы.

Украинская "Верба" обстреляла позиции российских оккупантов (ВИДЕО)

Украинские военные дали достойный отпор врагу (фото из открытых источников)

Ощутимо помогает побороть врага, в том числе и переданная нашими партнерами из-за рубежа техника. В этот раз в кадр попала наша отечественная реактивная система "Верба", которая "приветствует" оккупантов и их позиции на нашей земле.

Эти кадры в своем Телеграмм-канале разместил советник главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко. "Украинская "Верба" дает прикурить оккупантам", — отмечено под видео. Но не упоминается ни локация, ни дата применения ракетной системы залпового огня.

Важно, что так называемая боевая машина – 21 В "Верба" – украинская реактивная система залпового огня, состоящая из шасси КрАЗ-6322-010 и боевой части БМ-21 "Град". Ее представили в 2015 году специалисты Харьковского КБМ им. Морозова. Сейчас пусковую установку изменили и усовершенствовали, если сравнивать с БМ – 21 "Град". Появились системы навигации, связи, выравнивания и стабилизации платформы. Также в реактивную систему залпового огня внедрена заряжающая машина, автоматизирующая процессы зарядки.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в украинские ПВО сбили крылатую ракету над Краматорском. Военные украинских ПВО попали в крылатую ракету неподалеку от Краматорска, что на Донбассе. Об этом написал в телеграмме советник министра внутренних дел Антон Геращенко. На видеоролике можно увидеть, как военнослужащие нашей противовоздушной обороны попали и уничтожили вражескую ракету над территорией города Краматорск.


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Источник: https://t.me/Pravda_Gerashchenko/3277
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