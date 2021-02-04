Украинская драма «Пульс» стала фаворитом американского кинофестиваля FLIC

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Ольга Чародий
Картина о непростых судьбах спортсменов была признана лучшим
фильмом кинофеста Flathead Lake
International Cinemafest (FLIC) в США.
Ее режиссёр — Сергей Чеботаренко
– получил признание в номинации "лучший режиссер".
Украинский фильм (фото из открытых источников)
По итогам голосования жюри картина взяла две высшие награды в
12 категориях и стала фаворитом фестивальных фильмов, сообщает "Громадське".
Сюжет картины основан на реальных событиях, которые
происходили в жизни украинской легкоатлетки Оксаны Ботурчук, получившей в 2008
году медаль на Параолимпийских играх.
Олимпийская чемпионка шла к своей мечте с детства. Она жила в маленьком городке и мечтала о большом спорте. Однако автомобильная катастрофа, в которую попала девушка. Кардинально изменила ее жизнь и едва не привела к уходу из спорта.
Напомним, организаторы Одесского международного кинофестиваля решили перенести сроки проведения и изменить регламент популярного конкурса. Так, в связи с эпидемией коронавируса и карантинными мероприятиями, фестиваль прошел осенью — с 25 сентября по 3 октября. Изменится также и формат мероприятия — впервые показы фильмов и кинорынок прошли в сети интернет. Вместе с тем, организаторы устроили показ "оупен-эйр": демонстрация кинофильмов прошла на открытом воздухе на Потемкинской лестнице. Показы немого кино под звуки симфонического оркестра проходят в Одессе ежегодно.Как сообщал портал "Комментарии", кинофестиваль "Молодость", который изначально был запланирован на 30 мая-7 июня 2020года, из-за распространения коронавируса и введенного из-за него карантина переносится на конец лета
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