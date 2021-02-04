Украинская драма «Пульс» стала фаворитом американского кинофестиваля FLIC

Картина о непростых судьбах спортсменов была признана лучшим фильмом кинофеста Flathead Lake International Cinemafest (FLIC) в США. Ее режиссёр — Сергей Чеботаренко – получил признание в номинации "лучший режиссер".

Украинский фильм (фото из открытых источников)

По итогам голосования жюри картина взяла две высшие награды в 12 категориях и стала фаворитом фестивальных фильмов, сообщает "Громадське".

Сюжет картины основан на реальных событиях, которые происходили в жизни украинской легкоатлетки Оксаны Ботурчук, получившей в 2008 году медаль на Параолимпийских играх.

Олимпийская чемпионка шла к своей мечте с детства. Она жила в маленьком городке и мечтала о большом спорте. Однако автомобильная катастрофа, в которую попала девушка. Кардинально изменила ее жизнь и едва не привела к уходу из спорта.

Напомним, организаторы Одесского международного кинофестиваля решили перенести сроки проведения и изменить регламент популярного конкурса. Так, в связи с эпидемией коронавируса и карантинными мероприятиями, фестиваль прошел осенью — с 25 сентября по 3 октября. Изменится также и формат мероприятия — впервые показы фильмов и кинорынок прошли в сети интернет. Вместе с тем, организаторы устроили показ "оупен-эйр": демонстрация кинофильмов прошла на открытом воздухе на Потемкинской лестнице. Показы немого кино под звуки симфонического оркестра проходят в Одессе ежегодно.

Как сообщал портал "Комментарии", кинофестиваль "Молодость", который изначально был запланирован на 30 мая-7 июня 2020года, из-за распространения коронавируса и введенного из-за него карантина переносится на конец лета

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