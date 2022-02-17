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Украинская делегация в ТКГ обнародовала обращение: о чем там идет речь

Делегация Украины в ТКГ по Донбассу обратилась к представителю ОБСЕ из-за обстрелов Станицы Луганской

сегодня, 16:30
Автор:

Козлова Альбіна
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На востоке Украины было зафиксировано более 40 обстрелов в районе Станицы Луганской. Учитывая активизацию боевых действий на этих территориях, украинская делегация, участвующая в заседаниях ТКГ по Донбассу, сообщила, что обратилась в ОБСЕ. Об этом известно из официального Telegram-канала Украинской делегации для участия в трехсторонней контактной группе.

Украинская делегация в ТКГ обнародовала обращение: о чем там идет речь

Обстрел Станицы Луганской, фото СБУ

Известно, что украинские военные зафиксировали многочисленные нарушения режима приостановки огня на линии разграничения. Боевики обстреляли из ствольной артиллерии, минометов и танков жилые районы. В результате обстрелов было повреждено здание детского сада в районе Станицы Луганской и двор Врубовского лицея. Также есть пострадавшие среди мирных жителей – трое получили ранения. Повреждены объекты инфраструктуры и здания.

В обращении делегации к представителю ОБСЕ в ТКГ говорится, что необходимо безотлагательно созвать внеочередные консультации рабочей группы по безопасности и провести внеочередное заседание ТКГ. Целью консультаций является недопущение эскалации и использования Россией этих событий как повода к каким-либо активным действиям. Поэтому для участия в консультациях и заседании ТКГ следует привлечь представителей стран Нормандского формата. Об этом было говорится в обращении украинцев в ОБСЕ.

"Мы готовы к дальнейшей работе в переговорном формате для прекращения нарушений и возобновления режима тишины, ведь только при установившемся прекращении огня возможно дальнейшее движение по гуманитарным, социальным и политическим вопросам с целью мирного урегулирования конфликта на украинском Донбассе", — говорится в обращении.

В СБУ сообщили, что открыли производство по факту обстрела садика, лицея и жилых домов в поселках Станица Луганская и Врубовка.

Как сообщал портал "Комментарии", нардеп прокомментировал обстрелы Станицы Луганской и отметил, что у России, вероятно, есть собственный план дестабилизации ситуации на границах Украины.


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Источник: https://телеграм.онлайн/#/im?p=g597936883
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