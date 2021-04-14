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Украинская авиация пополнилась на еще один мощный вертолет (фото)

Вооруженные силы Украины получили модернизированный вертолет Ми-8МТ

сегодня, 07:55
Автор:

Кириєнко Анна

Авиация ВСУ пополнилась на еще на один вертолет Ми-8МТ. Авиационную машину передало государственное предприятие "Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон"".

Украинская авиация пополнилась на еще один мощный вертолет (фото)

Вооруженные силы Украины пополнили авиацию. Фото: slovoidilo.ua

Специалисты несколько модернизировали и улучшили машину. Прежде всего было установлено украинскую систему активной и пассивной защиты от ракет с инфракрасными головками самонаведения и бронированные плиты отечественного производства.

Дополнительно вертолет оснастили двумя комплектами спутниковой навигационной системы, аварийным радиомаяком, радиолокационным ответчиком, твердотыловым аварийно-эксплуатационным регистратором полетной информации с возможностью записи переговоров членов экипажа.

Все вышеупомянутые модернизации позволяют выполнять полеты в соответствии с требованиями ИКАО (Международной организации гражданской авиации).

Также авиационная машина снабжена современным радиовысотомером, высоконадежной коротковолновой радиостанцией, системой десантирования в два потока через грузовые створки и авиационным поисковым прожектором.

Специалисты отмечают, что вертолет сможет летать и в плохих погодных условиях, если его повторно модернизировать.

Украинская авиация пополнилась на еще один мощный вертолет (фото) - фото 2

Недавно стало известно, какое "новое супероружие" разрабатывает США в случае вооруженного конфликта с Россией. Америка создает малозаметные бомбардировщики B-2 Spirit, а также истребители F-35 Lightning II. В сообщении отмечается, что две разработки могут использоваться для более успешного сдерживания угрозы. Подробнее об оружии читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что Украина так и не наладила достаточной степени производство собственных боеприпасов, военной техники. Почему многое закупаем за рубежом, тогда как собственные заводы простаивают? Что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию? Ответы на эти вопросы ищите здесь.


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Источник: https://ukroboronprom.com.ua/uk/media/ukrayinski-armijtsi-otrymaly-modernizovanyj-vertolit.html?fbclid=IwAR11nRmkt3xlEgSfk2aaZPSvXuVBAPY9RWHsx_Tm-2Il11Qtl853Fj5tKcQ
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