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Украинская армия получит партию мощных грузовиков

Вооруженные силы Украины пополнятся новой техникой - грузовиками Renault Trucks

сегодня, 07:35
Автор:

Кириєнко Анна

Украинская армия получила новейшие мощные грузовики Renault Trucks. Об этом сообщает пресс-служба Командования Войск связи и кибербезопасности Вооруженных Сил Украины.

Украинская армия получит партию мощных грузовиков

ВСУ получат новейшие грузовики от мирового бренда. Фото: Командование Войск связи и кибербезопасности Вооруженных Сил Украины

Так в рамках государственного оборонного заказа один из поставщиков начал очередной этап обеспечения подразделений военной техникой. Первая партия из 15 грузовиков Renault Trucks вскоре поступит связистам.

Как отмечается в сообщении, новая техника сможет изменить возможности технической составляющей системы управления.

Украинская армия впервые получила грузовика мирового бренда. Ранее закупались только КрАЗы, МАЗы и "Богданы".

Renault Trucks укомплектованы фургонами со спецоборудованием. Техника заменит устаревшие радиостанции на шасси ЗИЛ-131 и ГАЗ-66, которые эксплуатируются еще со времен "союза".

Украинская армия получит партию мощных грузовиков - фото 2

Напомним, что ранее украинская армия получила новые модернизированные боевые танки Т-64БВ. Технику передал Харьковский бронетанковый завод. Предварительно все танки прошли капитальный ремонт и были усовершенствованы. В сообщении отмечается, что модернизация машин прошла очень быстро. Заказ на ремонт выполнили с существенным опережением сроков. Следует учитывать, что ремонтные работы происходили в условиях ограниченного финансирования. Боевая машина-танк Т-64БВ — это последняя модификация основного украинского танка Т-64Б "Булат". Прежде всего украинский танк подобный советского Т-64. Обо всех возможностях техники, читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что Вооруженные силы Украины получили новый вид вооружения — винтовку ручного заряжания Alligator. Ее характеристики можно посмотреть здесь.


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Источник: https://www.facebook.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA-%D0%B7%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83-%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%
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