Украинская армия получит партию мощных грузовиков

Украинская армия получила новейшие мощные грузовики Renault Trucks. Об этом сообщает пресс-служба Командования Войск связи и кибербезопасности Вооруженных Сил Украины.

ВСУ получат новейшие грузовики от мирового бренда. Фото: Командование Войск связи и кибербезопасности Вооруженных Сил Украины

Так в рамках государственного оборонного заказа один из поставщиков начал очередной этап обеспечения подразделений военной техникой. Первая партия из 15 грузовиков Renault Trucks вскоре поступит связистам.

Как отмечается в сообщении, новая техника сможет изменить возможности технической составляющей системы управления.

Украинская армия впервые получила грузовика мирового бренда. Ранее закупались только КрАЗы, МАЗы и "Богданы".

Renault Trucks укомплектованы фургонами со спецоборудованием. Техника заменит устаревшие радиостанции на шасси ЗИЛ-131 и ГАЗ-66, которые эксплуатируются еще со времен "союза".





Напомним, что ранее украинская армия получила новые модернизированные боевые танки Т-64БВ. Технику передал Харьковский бронетанковый завод. Предварительно все танки прошли капитальный ремонт и были усовершенствованы. В сообщении отмечается, что модернизация машин прошла очень быстро. Заказ на ремонт выполнили с существенным опережением сроков. Следует учитывать, что ремонтные работы происходили в условиях ограниченного финансирования. Боевая машина-танк Т-64БВ — это последняя модификация основного украинского танка Т-64Б "Булат". Прежде всего украинский танк подобный советского Т-64. Обо всех возможностях техники, читайте в нашем материале.

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