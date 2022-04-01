Украинская армия освобождает населенные пункты от оккупантов: что известно

По состоянию на 1 апреля Вооруженные силы Украины продолжают освобождать от оккупантов украинские населенные пункты. Об этом сообщают на странице Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры и информации. Фото Генеральный штаб ВСУ

В частности, в Херсонской области под контролем Украины еще 11 населённых пунктов. Информацию подтверждают представители Группировки войск "Юг". Освобождены Нововоронцовка, Малая Шестерня, Новогригоровка, Тополино, Княжевка, Красновка, Свободное, Каменка, Пригорье, Кочубеевка, Орлово. Так что местные жители получат гуманитарную помощь в ближайшее время.

Также известно, что украинские военные забрали "трофейную" технику оккупантов: танки Т-64, БМП-2, БМД-2, ЗУ-2М. Вооруженные силы выгоняют врага из поселка Новая Басань в Черниговской области. По информации городского головы Броваров Игоря Сапожко, оккупанты почти вышли из Броварского района. Там наши военные вытесняют врага и будут проводить разминирование. В Бровары уже вернулись многие жители. По данным Генштаба, Вооруженные силы возобновили контроль над населенными пунктами: Демидов, Дымер, Литвиновка, Гавриловка, Козаровичи, Жовтневое, Глубовка, Ясногородка, Талакунь, Сухолучье, Липовка, Гавронщина, Маковище, Николаевка, Хмельная, Рудня, Шевченко , Новая Басань, Макеевка, Погребы, Бажановка, Владимировка, Шняковка, Сальное, Софиевка, Гавриловка, Как сообщал портал, уволены еще три населенных пункта в Херсонской области. Речь идет об Орлове, Заградовке, Кочубеевке. Эти населенные пункты уже находятся под контролем украинской армии. Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. Ранее мы сообщали, что силами 93 бригады "Холодный овраг" был освобожден от российских оккупантов город Тростянец в Сумской области. Украинские военнослужащие отметили, что российская армия сбежала из населенного пункта, оставив свое вооружение, технику и боеприпасы. Также известно, что Вооруженные силы Украины уже уволили несколько населенных пунктов в направлении Малой Рогани.

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