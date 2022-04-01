logo

BTC/USD

46513.54

ETH/USD

3478.33

LTC/USD

126.96

USD/UAH

29.54

EUR/UAH

32.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Украинская армия освобождает населенные пункты от оккупантов: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинская армия освобождает населенные пункты от оккупантов: что известно

Освобождение населенных пунктов от врага продолжается

1 апреля 2022, 10:03
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

По состоянию на 1 апреля Вооруженные силы Украины продолжают освобождать от оккупантов украинские населенные пункты. Об этом сообщают на странице Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры и информации.

Украинская армия освобождает населенные пункты от оккупантов: что известно

Фото Генеральный штаб ВСУ

В частности, в Херсонской области под контролем Украины еще 11 населённых пунктов. Информацию подтверждают представители Группировки войск "Юг". Освобождены Нововоронцовка, Малая Шестерня, Новогригоровка, Тополино, Княжевка, Красновка, Свободное, Каменка, Пригорье, Кочубеевка, Орлово. Так что местные жители получат гуманитарную помощь в ближайшее время.

Также известно, что украинские военные забрали "трофейную" технику оккупантов: танки Т-64, БМП-2, БМД-2, ЗУ-2М.

Вооруженные силы выгоняют врага из поселка Новая Басань в Черниговской области. По информации городского головы Броваров Игоря Сапожко, оккупанты почти вышли из Броварского района. Там наши военные вытесняют врага и будут проводить разминирование. В Бровары уже вернулись многие жители.

По данным Генштаба, Вооруженные силы возобновили контроль над населенными пунктами: Демидов, Дымер, Литвиновка, Гавриловка, Козаровичи, Жовтневое, Глубовка, Ясногородка, Талакунь, Сухолучье, Липовка, Гавронщина, Маковище, Николаевка, Хмельная, Рудня, Шевченко , Новая Басань, Макеевка, Погребы, Бажановка, Владимировка, Шняковка, Сальное, Софиевка, Гавриловка,

Как сообщал портал, уволены еще три населенных пункта в Херсонской области. Речь идет об Орлове, Заградовке, Кочубеевке. Эти населенные пункты уже находятся под контролем украинской армии. Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Ранее мы сообщали, что силами 93 бригады "Холодный овраг" был освобожден от российских оккупантов город Тростянец в Сумской области. Украинские военнослужащие отметили, что российская армия сбежала из населенного пункта, оставив свое вооружение, технику и боеприпасы. Также известно, что Вооруженные силы Украины уже уволили несколько населенных пунктов в направлении Малой Рогани.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/StratcomCentreUA
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!