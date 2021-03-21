Украинка раскрыла цены на медицинские услуги в Швейцарии - ее рассказ шокирует

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Кириєнко Анна
Часто мы хотим переехать в другую страну, надеясь на лучшую жизнь. Однако о самой стране, ценах, сферах, образе жизни совсем не догадываемся.
Медицина в Швейцарии: украинка рассказала о ценах. Фото: wanderlust-travel.ru
Украинка Екатерина Дашевская сделает нас ближе к Швейцарии и расскажет об одной из главных сфер — медицине. Девушка переехала в страну вместе с семьей. Уровнем медицины Екатерина довольна, однако девушка отмечает, что медицинские услуги — очень дорогие.
Получить доступ к качественным услугам может каждый, кто имеет страховку. Она покрывает 80-90 расходов в случае болезни или неожиданного случая. Однако, если человек не имеет страхования — ему придется потратить кругленькую сумму чтобы полечиться.
Один поход к стоматологу может стоить более 200 долларов (5 543 гривен). За эту сумму вам вставят зубную пломбу. Чтобы полечить зуб и вставить коронку, придется потратить более 5 000 (138 600 гривен).
Екатерина сообщает, что сэкономить на лечении не удастся, поскольку тарифы примерно одинаковые в каждой клинике. Поэтому часто, чтобы пролечиться или восстановить зубы, швейцарцы ездят в другие страны, в том числе и в Украину.
В стране трудно приобрести лекарства не по рецепту. Так же трудно в европейской стране сделать анализы, если их не назначил врач.
В Украине же вы просто можете покупать в аптеке большой спектр лекарств и в любой момент обратиться в лабораторию и сдать анализы.
По наблюдениям Екатерины, швейцарцы нечасто посещают терапевтов. Зато целые семьи занимаются активными видами деятельности, спортом и физкультурой.
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