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Украинка раскрыла цены на медицинские услуги в Швейцарии - ее рассказ шокирует

Медицинские услуги в Швейцарии - очень дорогие

сегодня, 22:25
Автор:

Кириєнко Анна

Часто мы хотим переехать в другую страну, надеясь на лучшую жизнь. Однако о самой стране, ценах, сферах, образе жизни совсем не догадываемся.

Украинка раскрыла цены на медицинские услуги в Швейцарии - ее рассказ шокирует

Медицина в Швейцарии: украинка рассказала о ценах. Фото: wanderlust-travel.ru

Украинка Екатерина Дашевская сделает нас ближе к Швейцарии и расскажет об одной из главных сфер — медицине. Девушка переехала в страну вместе с семьей. Уровнем медицины Екатерина довольна, однако девушка отмечает, что медицинские услуги — очень дорогие.

Получить доступ к качественным услугам может каждый, кто имеет страховку. Она покрывает 80-90 расходов в случае болезни или неожиданного случая. Однако, если человек не имеет страхования — ему придется потратить кругленькую сумму чтобы полечиться.

Один поход к стоматологу может стоить более 200 долларов (5 543 гривен). За эту сумму вам вставят зубную пломбу. Чтобы полечить зуб и вставить коронку, придется потратить более 5 000 (138 600 гривен).

Екатерина сообщает, что сэкономить на лечении не удастся, поскольку тарифы примерно одинаковые в каждой клинике. Поэтому часто, чтобы пролечиться или восстановить зубы, швейцарцы ездят в другие страны, в том числе и в Украину.

В стране трудно приобрести лекарства не по рецепту. Так же трудно в европейской стране сделать анализы, если их не назначил врач.

В Украине же вы просто можете покупать в аптеке большой спектр лекарств и в любой момент обратиться в лабораторию и сдать анализы.

По наблюдениям Екатерины, швейцарцы нечасто посещают терапевтов. Зато целые семьи занимаются активными видами деятельности, спортом и физкультурой.

Также сайт "Комментарии" рассказывал, что в Австралии мыши "захватили" фермы и супермаркеты. Видео можно посмотреть в нашем материале.


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Источник: https://gazeta.ua/articles/life/_ukrayinka-shokuvala-cinami-na-medichni-poslugi-v-svejcariyi/1021198
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