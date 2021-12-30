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Украинец Поляков под давлением правительства США продает свою долю в Firefly: причина - угроза РФ

Правительство США прекратило текущие операции по запуску ракет Firefly в Ванденберге, поскольку рассматривается вопрос собственности с Поляковым

сегодня, 17:43
Автор:

Кравцев Сергей
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Украинский бизнесмен Максим Поляков дал свое согласие продать свою долю в ракетной компании Firefly Aerospace, не устояв против уговоров правительства США – там свое давление объяснили важностью национальной безопасности. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "BBC", со ссылкой на "Bloomberg".

Украинец Поляков под давлением правительства США продает свою долю в Firefly: причина - угроза РФ

Бизнесмен Максим Поляков. Фото: FIREFLY

Агентство рассказывает, Firefly Aerospace, частного производителя ракет, базирующийся вблизи Остина (штат Техас), уже довольно продолжительное время поддерживает Поляков. В правительстве США заявили, что они не согласны с тем, что Поляков имеет контроль над компанией, потому как ценные данные могут попасть в Украину, Россию или другие страны, которые могут быть заинтересованы в разработке ракетных программ.

Издание отмечает, Поляков уже потратил более 200 миллионов долларов своего состояния на развитие компании, но не стал противиться против того, чтобы добровольно уйти из правления компании и повседневной деятельности Firefly в конце 2020 года, чтобы помочь компании без лишних проблем получать финансирование за счет ряда государственных программ США.

В конце года украинцу пришло письмо от Комитета по иностранным инвестициям в США (CFIUS). В письме снова поднималась тема национальной безопасности, а также озвучивалась просьба к Полякову и его компании Noosphere Venture Partners продать почти 50% акций Firefly.

Bloomberg подчеркивает, несмотря на то, что Украина и США сегодня официально партнеры и союзники по ряду программ открытая агрессия РФ на востоке и в Крыму не оставила выбора США, которые решили перестраховаться, чтобы избежать попадания ценных технологий в руки России после того, как произойдет возможное вторжение РФ. 

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Источник: https://twitter.com/BBC_ua/status/1476498045923729410?t=62jxGNKe4vLPysP7e15koA&s=09
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