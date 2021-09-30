Украине выгоднее перерабатывать лом внутри страны, а не экспортировать его - эксперты

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Козлова Альбіна
Украина в течение всего года сохраняет высокие темпы экспорта металлолома, показатели близки к рекордным за последние несколько лет. Это уже привело не только к простоям на металлургических предприятиях, которые теряют экспортные заказы, но и прямым потерям бюджета. Если не ввести временный мораторий на вывоз лома, то государство Украина будет терять по 20 млрд. грн. в год. Об этом пишет бизнес-портал ЮАprom в статье "Дефицитное сырье: почему Украине выгодно запретить экспорт лома".
Украине нужен мораторий на вывоз лома, фото из открытых источников
Тем временем, экспорт металлолома на внешние рынки в январе-августе 2021 года увеличились почти в 20 раз и составили 410 тыс. т. Самые большие объемы экспорта пришлись на летний период: в июне вывезли 85 тыс. т, июле – 103 тыс. т, августе – 75 тыс. т.
В Федерации работодателей выступают за то, чтобы Украина экспортировала продукцию с добавленной стоимостью, а не сырье, к тому же без какой-либо переработки.
Введение запрета на экспорт металлолома может стать стратегическим решением власти, поскольку позволит обеспечить местных производителей критически важным сырьем в долгосрочной перспективе, считает Игорь Гужва, доктор экономических наук и руководитель аналитического центра CMD-Ukraine. В Украине лом используют не только большие заводы, говорит эксперт, но и сотни малых предприятий, которые производят сталь для собственных потребностей. А для экономики страны гораздо выгоднее, чтобы лом перерабатывался в продукцию с добавленной стоимостью внутри страны, чем сырье шло на экспорт, добавляет эксперт.
В "Укрметаллургпроме" утверждают, что 1 тонна экспортируемого лома дает государству около 1,8 тыс. грн. (эквивалент пошлины в 58 евро), тогда как 1 тонна лома, переработанного в сталь, приносит 8,2 тыс. грн. налогов.
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