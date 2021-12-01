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Украину накроет снег и сильный ветер: как изменится погода

Как изменится погода в Украине

1 декабря 2021, 23:30
Автор:

Лиля Воробьева
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На второй день зимы, в четверг, на всех территориях нашей страны будет идти снег. Также его будет сопровождать  штормовой ветер. Но сильного мороза не будет. Напротив, синоптики говорят о том, что станет теплее, местами будет +12 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Украину накроет снег и сильный ветер: как изменится погода

Погода в Украине (фото из открытых источников)

Второго декабря в предпоследний рабочий день на западных, центральных и северных территориях будет падать снег. Вместе с тем на других территориях осадков не прогнозируется. Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра по всем регионам Украины, которые составят до 7-12 м/с.

В четверг, 2 декабря, на западных территориях в ночное время температура будет переменная: от -1 до+ 4 градусов. В дневные часы будет от +6 до+ 9. На северных территориях в ночное время будет холоднее: от -3 до -1, а днем+ 3 +5.

Декабрьские морозы будут в ночные часы на восточных территориях. Столбик термометра в ночное время опустится от -4 до -2 градусов. Днем потеплеет до+ 3+6 градусов.

В южных регионах Украины будем иметь пеструю температуру. В ночное время она будет от -2 до +5, а в дневную пору будет достигать от+ 9 до+ 12 градусов.

В центральных регионах синоптики прогнозируют в ночное время от -3 до -1, а днем станет теплее+ 5+7 градусов.

Второго декабря в Киеве в ночное время будет падать зимний снег, в дневные часы осадков не предполагается. Так же сильно будет штормить — от 7 до 12 метров в секунду. Температура воздуха в столице в ночное время будет минусовой: от -3 до -1, а днем потеплеет до +5+7 градусов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Украине идет снегопад .


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Источник: https://meteo.gov.ua/
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