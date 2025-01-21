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Украинцы все-таки получат еще 6500 гривен к "Вовиной тысяче": подробности

Кабмин продолжит оказывать помощь переселенцам: кого это коснется

сегодня, 12:35
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Николай Лисицын

Кабинет министров Украины на заседании 21 января принял решение о продлении выплат некоторым категориям украинцев. Сумма помощи составит 6500 грн. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на нардепа от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко. 

Украинцы все-таки получат еще 6500 гривен к "Вовиной тысяче": подробности

Украинцам продлили выплаты в 6500 грн, это коснется трех категорий населения. Фото из открытых источников

Он  уточнил, что будет продлена выплата 6500 грн для малообеспеченных семей, детей временно перемещенных лиц (переселенцев) и людей с инвалидностью I группы.

Гончаренко указывает, что многие люди не получили необходимую помощь до конца 2024 года из-за проблем на стороне банковской системы, либо не успели забрать на почте или ошибочно не были включены в списки. Теперь проблема должна быть решена.

Как писал ранее портал "Комментарии", в правительстве прогнозируют, что около полумиллиона украинских семей получат эту единовременную выплату. В Кабмине отмечали, что никаких дополнительных обращений для получения средств не требуется. 

“Это часть Зимней поддержки – инициативы Президента Украины Владимира Зеленского и правительства, направленной на помощь украинским семьям в эти сложные зимние месяцы. Это комплексный пакет новых и уже имеющихся программ, которые делают помощь более доступной для всех, кто в ней нуждается”, — пояснили в правительстве. 

Эти деньги можно потратить на теплую одежду и зимнюю обувь.

"Если теплые вещи уже приобретены, то потратить средства можно на другие нужды. Правительство не устанавливает ограничений по магазинам или сайтам, где можно приобрести вещи”, — сообщали в Кабмине.

Кроме того, украинцам в соцсетях обещали "6500 гривен от Дональда Трампа", но эта информация оказалась фейком.



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Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/45177
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