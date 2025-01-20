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Выплата 6500 от Дональда Трампа: что известно

Денежные выплаты от новоизбранного президента США для украинцев не ожидаются

сегодня, 12:27
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Недилько Ксения

В сети фиксируется очередной случай кликбейта с фейковой новостью о якобы "выплате украинцам 6500 грн от Дональда Трампа". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО Украины.

Выплата 6500 от Дональда Трампа: что известно

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Отмечается, что никаких официальных заявлений или программ для выплат украинцам новоизбранного Президента США Дональда Трампа не существует.

Подобную дезинформацию придумывают для повышения охватов и привлечения новой аудитории в соцсетях и мессенджерах.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что оккупанты разгоняют информацию, что якобы "Военная разведка Украины предлагала $1 млн российским военным за то, чтобы они покинули Горловку". Такой бред сообщили в ФСБ РФ пропагандистам из ТАСС и Риа-новости.

Там отмечают, что военная разведка Украины якобы обещала российским военнослужащим $1 млн за оставление позиций в Горловке у так называемой "ДНР", контрразведка "сорвала эти планы", сообщили в ФСБ РФ.

Пропагандисты отмечают, что оккупанты даже успели получить аванс от ГУР Украины в размере $100 тыс, а в ходе проведения оперативных мероприятий раскрыты районы сосредоточения частей ВСУ.

"В результате российские военные нанесли удары по выявленным маршрутам украинских войск, те понесли серьезные потери. Полученные деньги же направлены на закупку материально-технических средств в пользу участвующих в СВО подразделений, подчеркнули в ФСБ", — пишут пропагандисты.

"Комментарии" также писали, что Мелания Трамп вслед за своим мужем Дональдом Трампом ввела собственную криптовалюту мемкоин, чем повлекла за собой падение мемкоина мужчины.



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